22 сентября 2026, 20:38

Политолог Денисов: денег и ракет Трамп Зеленскому не даст

Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп не даст Украине ни денег, ни оружия. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Напомним, Зеленский прибыл в Нью-Йорк в преддверии мероприятий по линии Генеральной Ассамблеи ООН, где вечером 22 сентября он должен встретиться с Трампом.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Денисов выразил мнение, что глава киевского режима вновь будет просить у американского президента дальнобойные ракеты Patriot и деньги.





«Желательно ракеты Patriot бесплатно и деньги тоже. В этом не будет ничего удивительного. В итоге ни ракет, ни денег Трамп Зеленскому не даст. Трамп, если речь заходит о Patriot, может очень много чего обещать. Потом он попытается переложить все эти обязательства на плечи европейцев, которые, в свою очередь, с этим не особо справляются», — пояснил политолог.