«Ракеты и деньги бесплатно»: политолог спрогнозировал итоги встречи Трампа с Зеленским
Политолог Денисов: денег и ракет Трамп Зеленскому не даст
Президент США Дональд Трамп не даст Украине ни денег, ни оружия. Так считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.
Напомним, Зеленский прибыл в Нью-Йорк в преддверии мероприятий по линии Генеральной Ассамблеи ООН, где вечером 22 сентября он должен встретиться с Трампом.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Денисов выразил мнение, что глава киевского режима вновь будет просить у американского президента дальнобойные ракеты Patriot и деньги.
«Желательно ракеты Patriot бесплатно и деньги тоже. В этом не будет ничего удивительного. В итоге ни ракет, ни денег Трамп Зеленскому не даст. Трамп, если речь заходит о Patriot, может очень много чего обещать. Потом он попытается переложить все эти обязательства на плечи европейцев, которые, в свою очередь, с этим не особо справляются», — пояснил политолог.
Он добавил, что за деньгами Трамп также отправит Зеленского к европейцам. В итоге глава киевского режима представит результаты встречи с лидером США как большой прорыв. Однако фактически за всем этим ничего серьезного не стоит, заключил Денисов.