Политолог объяснил, почему генпрокурор Украины экстренно покинул страну
Политолог Денисов: коррупция вынудила генпрокурора Украины покинуть страну
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко покинул страну из-за тотальной коррупции. Такое мнение выразил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.
Ранее стало известно об отъезде из Украины генерального прокурора страны Руслана Кравченко. Перед этим он написал заявление об отставке и обвинил главу НАБУ в коррупционных действиях. 15 сентября уже должно состояться голосование за отставку Кравченко. Представление об его увольнении внёс в Раду Зеленский, пишут argumenti.ru.
«Следующим генеральным прокурором могут назначить Даниила Гетманцева. Этот депутат, возглавляющий парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, известен как один из главных оппонентов НАБУ и САП. Ему вполне под силу взяться за продолжение разбирательств по делам НАБУ и САП», — говорится в материале издания.
Сам Кравченко находится в зарубежной командировке. Некоторые эксперты считают, что его обвинение Кривоносу было заранее согласовано с Владимиром Зеленским.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Денисов отметил, что эпизод с Кравченко указывает на то, что Украина является тотально коррумпированным государством, где коррупция стала неотъемлемой частью политического и экономического процесса.
«Но самое главное то, что, конечно, красной нитью проходит через все эти сюжеты. Украина — это тотально коррумпированное государство. Коррупция — это неотъемлемая часть политического, экономического, социального процесса в стране», — считает эксперт.
Спустя какое-то время вопрос коррупции на Украине проанализируют следователи и журналисты, которые покажут миру, что там всё переплетено — начиная с первого лица государства и заканчивая всеми чиновниками второго, третьего уровней, уверен Денисов.