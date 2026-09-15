Политолог объяснил, почему генпрокурор Украины экстренно покинул страну

15 сентября 2026, 11:56

Политолог Денисов: коррупция вынудила генпрокурора Украины покинуть страну

Фото: iStock/Oleksandr Tkachenko

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко покинул страну из-за тотальной коррупции. Такое мнение выразил директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов.





Ранее стало известно об отъезде из Украины генерального прокурора страны Руслана Кравченко. Перед этим он написал заявление об отставке и обвинил главу НАБУ в коррупционных действиях. 15 сентября уже должно состояться голосование за отставку Кравченко. Представление об его увольнении внёс в Раду Зеленский, пишут argumenti.ru.





«Следующим генеральным прокурором могут назначить Даниила Гетманцева. Этот депутат, возглавляющий парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике, известен как один из главных оппонентов НАБУ и САП. Ему вполне под силу взяться за продолжение разбирательств по делам НАБУ и САП», — говорится в материале издания.

«Но самое главное то, что, конечно, красной нитью проходит через все эти сюжеты. Украина — это тотально коррумпированное государство. Коррупция — это неотъемлемая часть политического, экономического, социального процесса в стране», — считает эксперт.