Провальное наступление ВСУ в Курской области, штурм Плавней, потеря позиций под Угледаром: последние новости СВО
Российские войска активизировали наступление на нескольких ключевых направлениях, включая Курскую область и Покровский фронт, где ведутся интенсивные бои. В то время как ВСУ сталкиваются с трудностями в попытках продвинуться, ВС РФ фиксируют успехи, захватывая новые позиции и уничтожая технику противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Курская областьНаступление украинских войск на Тёткино обернулось провалом. ВС РФ заняли позиции в Рыжевке, откуда ВСУ пытались атаковать российскую территорию. Также были зачищены посадки в районе сумской Бессаловки. Киевские бойцы продолжают безуспешные попытки продвинуться из Павловки в Новый Путь.
Группировка войск «Север» уничтожила на данном направлении несколько единиц техники, включая бронемашину «Казак», пикапы и квадроцикл, а также американскую РЛС AN/TPQ-48.
Покровское направлениеПокровское направление остается одним из самых напряженных участков фронта. Части 2-й армии ВС РФ начали штурм города Покровска, который является важным логистическим узлом для ВСУ. Российские войска блокировали противника в населённом пункте Леонтович, отрезав его с запада и востока, и начали бои за село Троянда (Роза).
В районе Удачного российские силы продвинулись к западной окраине поселка, заняв несколько домов в центре. Тем не менее бои здесь идут очень тяжело из-за отчаянного сопротивления ВСУ. Восточнее Покровска обстановка становится ещё более напряжённой. Основные боевые действия происходят в районе шахты «Родинская», расположенной близ населённого пункта Родинское.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении российские войска 8-й армии активизировали наступательные действия, стремясь окружить Константиновку. Фронт на севере в районе Полтавки и Русина Яра начал «поддаваться», что может стать началом нового этапа наступления, аналогичного апрельско-майскому прорыву 2025 года.
Значительные успехи были достигнуты южнее Клебан-Быцкого водохранилища. После выхода российских частей через Яблуновку в Олександро-Клиново, группировка ВСУ в этом районе оказалась в критической ситуации. Противник был вынужден оставить Петровку, и, скорее всего, вскоре покинет Щербиновку, так как российские войска уже вышли на окраины Катериновки. Это создает угрозу перерезания путей отхода для украинских сил, что может привести к образованию котла.
Севернее Торецка части 4-й бригады ВС РФ продолжают наступление, захватив новые позиции противника западнее Дылеевки и приближаясь к Олександро-Шультино. Эти действия усиливают давление на ВСУ и открывают новые оперативные возможности для российских войск.