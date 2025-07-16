16 июля 2025, 08:01

Фото: iStock/MikeMareen

Российские войска активизировали наступление на нескольких ключевых направлениях, включая Курскую область и Покровский фронт, где ведутся интенсивные бои. В то время как ВСУ сталкиваются с трудностями в попытках продвинуться, ВС РФ фиксируют успехи, захватывая новые позиции и уничтожая технику противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Курская область Покровское направление Константиновское направление Угледарское направление Запорожское направление Краснолиманское направление

Курская область

Покровское направление

Фото: iStock/Artem Zakharov



Константиновское направление

Угледарское направление

Запорожское направление

Краснолиманское направление