Пленный Климишевский: мобилизованных в ВСУ били палками по голове

16 июля 2025, 06:05

Фото: iStock/Michele Ursi

По словам пленного бойца ВСУ из Львова Петра Климишевского, на Украине мобилизованных во время обучения били палками по голове. Этим солдат поделился с РИА Новости.





Как отметил Климишевский, палкой били даже за мелкую провинность. К примеру, если солдат неправильно выполнил команду, то рисковал получить удар по голове.





«Относятся очень плохо... Мы были сами с автоматами, в брониках, в касках, но они брали большую палку и били нас по голове. Так происходило обучение», — рассказывает агентству пленный.