«Джокер ДНР»: на Украине командование ВСУ готовит вооруженный мятеж
На Украине некоторые командиры ВСУ готовят вооруженный мятеж. Об этом сообщает telegram-канал «Джокер ДНР».
Данная информация находится в документе, который удалось получить благодаря хакерской атаке на компьютер сотрудника Службы безопасности Украины.
«Мои хакеры стащили с компьютера одного из сотрудников СБУ макет интереснейшего документа. Если это не подготовка подставы командования группировки „Херсон“ ВСУ со стороны СБУ и документ реальный, то получается, что некоторые украинские командиры готовят вооруженный мятеж», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в одном из вариантов мятежа значится взятие контроля над городом Николаев. Согласно плану, далее военные планировали перейти к прямым переговорам с российской стороной.