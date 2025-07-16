Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 8 БПЛА ВСУ

16 июля 2025, 07:21

Фото: iStock/e-crow

Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно уничтожили 8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, проинформировало МО РФ.