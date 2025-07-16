Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала 8 БПЛА ВСУ
Прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России успешно уничтожили 8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, проинформировало МО РФ.
Согласно официальному заявлению, три БПЛА были сбиты в Республике Крым, еще три — над акваторией Азовского моря. Кроме того, один беспилотник был уничтожен в Белгородской области, а другой — в Курской области.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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