Стартовало обучение участников региональной программы «Герои Подмосковья»

В мастерской управления «Сенеж» началось обучение участников региональной образовательной программы «Герои Подмосковья». Это продолжение федеральной программы «Время Героев», которая реализуется по инициативе президента с марта прошлого года.





Цель программы – подготовка высококвалифицированных кадров из числа участников спецоперации для работы в органах государственной и муниципальной власти, коммерческих организациях Московской области.

Всего подготовлено четыре очных модуля по 11 дней на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей»: «Государственная политика и система госуправления»; «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления».



Участники программы будут стажироваться в органах власти под руководством наставников из числа членов правительства Подмосковья, глав муниципальных образований, депутатов Госдумы и Мособлдумы. Они закреплены за каждым финалистом.

«Наш долг – помогать бойцам, которые возвращаются с фронта, проявить себя в мирной жизни, на госслужбе, в общественных проектах. Для этого мы запустили региональную кадровую программу «Герои Подмосковья». Из более чем 2,4 тыс. человек со всей страны, подавших заявки, отобрали 70. Сегодня они приступили к обучению на базе мастерской управления «Сенеж», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.



«Важно, чтобы при нашей поддержке ветераны СВО смогли реализовать себя. Надеюсь, что вместе мы сделаем много добрых дел на благо нашего любимого Подмосковья, Первый модуль обучения посвящён госуправлению и вопросам стратегического развития страны. В течение 11 дней слушателей ждут лекции и практические занятия, посвящённые геополитике, конституционным основам, нацпроектам. После этого бойцы пройдут стажировку под руководством своих наставников», – добавил глава региона.

«То, что вы сделали для страны, – невероятный подвиг. Для нас очень важно, чтобы вы усвоили новые знания, получили новые компетенции и могли продолжать служить Родине. Мы подготовили насыщенные очные модули. А в межмодульный период стажировки вас ждёт работа с наставниками. Совсем скоро вы начнете понимать свои карьерные траектории», – обратился к участникам программы директор ВШГУ РАНХиГС Олег Кондратенко.