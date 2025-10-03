Путь к славе, отношение к СВО и жизнь на два города: чем шокирует звезда «Универа» Валентина Рубцова?
Актриса Валентина Рубцова стала известной благодаря роли Тани Архиповой в популярном сериале «Универ» и его продолжениях. В материале «Радио 1» расскажем, чем она занимается сейчас и как относится к своей малой родине.
Ранние годы и путь к славе Валентины РубцовойВалентина Рубцова родилась 3 октября 1977 года в Макеевке, Донецкой области. С детства она мечтала стать актрисой. В 1994-1996 годах работала в Донецком областном театре юного зрителя. В 1996 году поступила в ГИТИС и окончила его в 2001 году. Во время учебы она стала солисткой группы «Девочки», с которой выступала до 2003 года.
Дебют в кино состоялся в 2004 году с сериалом «Ландыш серебристый — 2». Однако настоящую популярность ей принесла роль в «Универе» и спин-оффе «СашаТаня». Этот проект стал самым длительным и попал в Книгу рекордов России.
«Первое, о чем я подумала: "Да! Мы крутые ребята!". И перед глазами пролетели 10 лет работы в сериале. Появились силы и крылья продолжать нашу семейную сагу! Что бы ни делали герои сериала, они делают это с любовью и добрым юмором. В каждом из них зритель узнает себя, особенно семейные пары», — вспоминала Рубцова.
Семья и личная жизнь звезды «Универа» Валентины РубцовойВ 2009 году знаменитость получила российское гражданство. В том же году она вышла замуж за бизнесмена Артура Мартиросяна. У пары родилась дочь София в 2011 году. Актриса считает своего мужа «мужчиной мечты» и довольна их семейной жизнью.
Отношение к родным местамВ 2019 году Валентина призналась, что последний раз была в Донбассе девять лет назад. Она отметила, что ее родные продолжают жить там.
«Я помню, как мне звонила сестра и говорила, что не знает, что делать, поскольку рядом выстрелы. Там похоронен мой брат, поэтому мама не хочет уезжать. Там вся моя семья. Папа, сестра. У меня сначала не было возможности их перевезти, а теперь они сами не согласились. Они хотят быть там. Там их место, они там родились», — говорила актриса.Что касается Крыма, Рубцова считает полуостров российским. Она подчеркивает, что после воссоединения с Россией Крым значительно изменился к лучшему.