03 октября 2025, 12:07

Валентина Рубцова (Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина)

Актриса Валентина Рубцова стала известной благодаря роли Тани Архиповой в популярном сериале «Универ» и его продолжениях. В материале «Радио 1» расскажем, чем она занимается сейчас и как относится к своей малой родине.





Содержание Ранние годы и путь к славе Валентины Рубцовой Семья и личная жизнь звезды «Универа» Валентины Рубцовой Отношение к родным местам Как сейчас живет Валентина Рубцова

Ранние годы и путь к славе Валентины Рубцовой

Валентина Рубцова (Фото: Instagram* @yalav)



«Первое, о чем я подумала: "Да! Мы крутые ребята!". И перед глазами пролетели 10 лет работы в сериале. Появились силы и крылья продолжать нашу семейную сагу! Что бы ни делали герои сериала, они делают это с любовью и добрым юмором. В каждом из них зритель узнает себя, особенно семейные пары», — вспоминала Рубцова.

Семья и личная жизнь звезды «Универа» Валентины Рубцовой

Отношение к родным местам

«Я помню, как мне звонила сестра и говорила, что не знает, что делать, поскольку рядом выстрелы. Там похоронен мой брат, поэтому мама не хочет уезжать. Там вся моя семья. Папа, сестра. У меня сначала не было возможности их перевезти, а теперь они сами не согласились. Они хотят быть там. Там их место, они там родились», — говорила актриса.

Валентина Рубцова (Фото: Instagram* @yalav)



Как сейчас живет Валентина Рубцова