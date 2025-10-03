Актер Дмитрий Нагиев задолжал налоговой более 1,3 млн рублей
Актёр Дмитрий Нагиев задолжал Федеральной налоговой службе более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает «Постньюс».
Отмечается, что задолженность связана с ИП актёра, которое занимается деятельностью по организации отдыха и развлечений.
«На данный момент задолженность Нагиева перед налоговой составляет 1 млн 371 тыс. руб. В случае неуплаты ему грозят меры со стороны судебных приставов, включая блокировку банковских счетов», — говорится в материале издания.
Напомним, в июле текущего года мировой суд в Москве взыскал с Нагиева долг по оплате жилой площади и ЖКУ.
Накануне стало известно, что российский певец Леонид Агутин задолжал ФНС более 1,5 миллионов рублей из-за своего ИП.