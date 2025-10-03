Актер Дмитрий Нагиев задолжал налоговой более 1,3 млн рублей

03 октября 2025, 10:22

Дмитрий Нагиев (Фото: Telegram @nagiev_channel)

Актёр Дмитрий Нагиев задолжал Федеральной налоговой службе более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает «Постньюс».





Отмечается, что задолженность связана с ИП актёра, которое занимается деятельностью по организации отдыха и развлечений.





«На данный момент задолженность Нагиева перед налоговой составляет 1 млн 371 тыс. руб. В случае неуплаты ему грозят меры со стороны судебных приставов, включая блокировку банковских счетов», — говорится в материале издания.