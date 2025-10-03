Достижения.рф

Актер Дмитрий Нагиев задолжал налоговой более 1,3 млн рублей

Дмитрий Нагиев (Фото: Telegram @nagiev_channel)

Актёр Дмитрий Нагиев задолжал Федеральной налоговой службе более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает «Постньюс».



Отмечается, что задолженность связана с ИП актёра, которое занимается деятельностью по организации отдыха и развлечений.

«На данный момент задолженность Нагиева перед налоговой составляет 1 млн 371 тыс. руб. В случае неуплаты ему грозят меры со стороны судебных приставов, включая блокировку банковских счетов», — говорится в материале издания.

Напомним, в июле текущего года мировой суд в Москве взыскал с Нагиева долг по оплате жилой площади и ЖКУ.

Накануне стало известно, что российский певец Леонид Агутин задолжал ФНС более 1,5 миллионов рублей из-за своего ИП.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0