Тимбаленд прилетел в Россию для выступления за 500 тысяч долларов

03 октября 2025, 10:32

Тимоти Закери Мосли (Тимбаленд) (Фото: Instagram*/timbaland)

Известный американский рэпер и продюсер Тимбаленд прибыл в Москву для выступления на закрытом мероприятии за 500 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.