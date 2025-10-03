Тимбаленд прилетел в Россию для выступления за 500 тысяч долларов
Известный американский рэпер и продюсер Тимбаленд прибыл в Москву для выступления на закрытом мероприятии за 500 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Тимоти Закери Мосли встретили в аэропорту Внуково с почестями: кортеж из Mercedes V-Class, Range Rover и роскошного Maybach доставил музыканта в гостиницу Radisson, где для него подготовили особенный номер.
Тимбаленд — не просто исполнитель, а культовая фигура мировой музыкальной сцены. За свою карьеру он сотрудничал с такими звездами, как Джастин Тимберлейк («Give It To Me»), Нелли Фуртадо («Say It Right»), Мадонна («4 Minutes»), OneRepublic («Apologize») и 50 Cent («Ayo Technology»). К тому же артист — четырехкратный обладатель премии Грэмми.
