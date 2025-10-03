«Однажды она повзрослеет»: Рита Дакота вышла из себя из-за жены Влада Соколовского и намекнула, что он ей изменяет

03 октября 2025, 10:36

Певица Рита Дакота намекнула, что ее экс-супруг Влад Соколовский изменяет жене

Рита Дакота (Фото: Телеграм/ritadakotatelega)

Рита Дакота высказалась о словах жены Влада Соколовского о его неверности в первом браке. Певица намекнула, что ее экс-супруг изменяет своей возлюбленной.





В шоу «Ставка на любовь» Ангелина заявила, что Влад не смог хранить верность своей бывшей жене из-за того, что между ними не было «химии». При этом девушка подчеркнула, что у них с ним все иначе, поэтому и нет измен.



В ответ Дакота заявила, что на проекте они не имели права публично обсуждать ее личную жизнь. Также ее не устроило то, что женщина рассуждала о другой женщине в таком негативном ключе.

«Мне много есть, чего сказать. И по поводу „верности“ Влада в текущих отношениях, которую обсуждает вся индустрия, и по поводу „химии, которой никогда ни с кем не было“, и по поводу того, что на передаче зачем-то залезают в мою постель и обсуждают такие вот вещи на всю страну», — написала в своих соцсетях артистка.

«Однажды она повзрослеет, столкнется с горькой реальностью и осознает, что от измен спасает ни экстремальная худоба, ни новая пышная грудь и даже не «химия, магия и волшебство». А всего-то выбор нравственного и порядочного мужчины в мужья», — отметила Рита.