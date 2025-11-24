Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай
Президент США Дональд Трамп намерен приехать в Китай весной следующего года по приглашению Си Цзиньпина. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.
Главы стран провели телефонный разговор, обсудив широкий круг вопросов, включая ситуацию на Украине, проблему борьбы с незаконным оборотом наркотиков и вопросы поставок сельскохозяйственной продукции.
После приезда Трампа в Китай, который, предварительно, намечен на апрель, планируется ответный визит китайского лидера в США.
Ранее итальянский политолог заявил, что у Евросоюза не хватает политического веса, чтобы быть частью мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
