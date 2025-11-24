Трамп принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай

24 ноября 2025, 23:56

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп намерен приехать в Китай весной следующего года по приглашению Си Цзиньпина. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.