Политолог заявил, что коррупционный скандал является элементом давления на Зеленского
Политолог Мезюхо: Зеленский, вероятно, причастен к коррупционному скандалу
Коррупционный скандал на Украине следует рассматривать как дело самого Владимира Зеленского. В этом уверен политолог Иван Мезюхо.
По мнению эксперта, факты коррупции, обнародованные НАБУ и САП, были известны ещё до их публикации 10 ноября. Он пояснил, что это произошло по указанию Вашингтона из-за недовольства администрации президента США Дональда Трампа позицией Зеленского по вопросу конфликта на Украине.
«Трамп, несмотря на всю свою нелюбовь к Зеленскому, которая, очевидно, и не нуждается в дополнительных доказательствах, всё же готов работать с главарем киевской клики, лишь бы тот выполнял все те поручения и приказы, которые бы исходили от главы американского государства», — отметил Мезюхо в беседе с «Известиями».
Коррупционный скандал должен сделать лидера киевского режима более сговорчивым по вопросам, интересующим США. Эксперт также не исключил, что у Вашингтона есть и другие компроматы на Зеленского, которые могут придать огласке в любое время, если тот продолжит настаивать на своём.
В свою очередь заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков заявил Общественной Службе Новостей, что Зеленский и его европейские партнёры в любом случае постараются сорвать американский «План-28», поскольку они заинтересованы в продолжении боевых действий.
«Конечно, они попытаются сорвать договоренности, выставив неприемлемые условия, которые касаются территорий, русского языка, церкви и невступления в НАТО», — отметил Скориков.
Он уточнил, что в случае проведения выборов на Украине Зеленский лишится власти, а у Европы осложнится политическое будущее ввиду разгоняемой русофобии. Однако есть и другие страны, например Венгрия и Словакия, которые ориентируются именно на прекращение военных действий, торговлю с Россией и нормальные отношения с Трампом, заключил Скориков.