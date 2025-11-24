24 ноября 2025, 22:48

Политолог Мезюхо: Зеленский, вероятно, причастен к коррупционному скандалу

Владимир Зеленский

Коррупционный скандал на Украине следует рассматривать как дело самого Владимира Зеленского. В этом уверен политолог Иван Мезюхо.





По мнению эксперта, факты коррупции, обнародованные НАБУ и САП, были известны ещё до их публикации 10 ноября. Он пояснил, что это произошло по указанию Вашингтона из-за недовольства администрации президента США Дональда Трампа позицией Зеленского по вопросу конфликта на Украине.





«Трамп, несмотря на всю свою нелюбовь к Зеленскому, которая, очевидно, и не нуждается в дополнительных доказательствах, всё же готов работать с главарем киевской клики, лишь бы тот выполнял все те поручения и приказы, которые бы исходили от главы американского государства», — отметил Мезюхо в беседе с «Известиями».

