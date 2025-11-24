В России сомневаются, что США убедят Украину и ЕС согласиться на мирный план
Политолог Дробницкий: США вряд ли убедят Киев и ЕС согласиться на мир
США вряд ли смогут уговорить Украину и Европу на подписание мирного соглашения по урегулированию конфликта с Россией. Об этом заявил политолог Дмитрий Дробницкий.
По его словам, ситуация на фронте меняется «постоянно», равно как экономическое положение внутри Европы и России, однако «не факт», что это как-то может повлиять на позицию ЕС.
«Я не вижу, чтобы ситуация радикальным образом изменилась: собственно, что администрация Трампа хотела бы этот конфликт закончить. И понимает прекрасно, что без удовлетворения базовых российских требований ничего не выйдет. Но и то, что Европа скажет "нет", потому что ей эта война нужна», — отметил Дробницкий в разговоре с «Газетой.Ru».
Тем временем публицист Юрий Кот сказал Общественной Службе Новостей, что Зеленский и его европейские партнёры будут всеми силами срывать американский план.
«Вместе с тем Америка также не сильно будет упираться с этим планом. Ведь Вашингтон заинтересован в том, чтобы и рыбку съесть, и Украину сохранить в любом территориальном ее состоянии. Главное для США, чтобы Украина была русофобской», — считает эксперт.
Если бы Америка всерьёз хотела мира, то лишила бы Украину разведданных и Starlink-связи, а также начала вести санкционную политику против Запада, выступающего против урегулирования конфликта. Однако этого не происходит, заключил Кот.