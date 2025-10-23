На певице Лолите Милявской опробовали новую двухэтапную схему мошенников
Телефонные мошенники перешли к новой двухэтапной схеме обмана, которую опробовали на певице Лолите Милявской.
Как пишет Общественная Служба Новостей со ссылкой на юриста Александра Хаминского, мошенничество строится следующим образом: сначала злоумышленники выманивают у человека любой код из SMS, но сразу этим не пользуются. Позже они снова звонят якобы от сотрудников правоохранительных органов или Роскомнадзора, пугают жертву информацией о взломе аккаунтов и предлагают «помочь», в ходе чего и происходит фактическое списание средств.
Милявская сама рассказала в соцсетях, что ей позвонили с номера, отображавшегося как «Транспортная компания». Ожидая доставку микрофонов, артистка ответила. Звонящие сообщили, что посылка уже в пути, и попросили назвать код из СМС — она назвала его. Сразу после этого в трубке прозвучала оскорбительная фраза, а затем на смартфон пришло уведомление о входе на портал «Госуслуги».
Поняв, что стала жертвой мошенников, Милявская оперативно сменила пароли и приехала в ближайший МФЦ, где оформила самоограничение на оформление кредитов и проведение сделок с имуществом.
Как объясняет Хаминский, основная хитрость новой схемы в том, что изначально запрашиваемый код может быть любой — мошенники фиксируют его, а реальная кража происходит уже во время второго звонка, когда жертву вводят в состояние паники и предлагают «спасти» её аккаунты или деньги.
Единственная надёжная защита — не обсуждать по телефону и через мессенджеры коды и пароли и не вести переговоров с незнакомцами.
Рекомендации юриста и экспертов:
• Ни в коем случае не сообщайте коды из SMS и другие пароли.
• Если звонок вызывает сомнения, положите трубку и перезвоните в соответствующий государственный орган по номеру с официального сайта.
• При подозрении на взлом сразу смените пароли и при необходимости оформите запреты на кредитные и имущественные операции (например, в МФЦ).
