На певице Лолите Милявской опробовали новую двухэтапную схему мошенников

23 октября 2025, 15:10

Юрист Хаминский: На Милявской опробовали новую двухэтапную схему мошенников

Лолита Милявская (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Телефонные мошенники перешли к новой двухэтапной схеме обмана, которую опробовали на певице Лолите Милявской.