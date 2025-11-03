Лолита Милявская раскрыла заветное желание дочери Евы в день её 27-летия

03 ноября 2025, 18:18

Лолита Милявская рассказала о желании дочери на день рождения

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская в личном блоге поблагодарила поклонников за поздравления с днём рождения своей дочери Евы.





Поклонники подарили дочери Лолиты много подарков на 27-летие. Певица отметила, что некоторые подарки фанатов оказались ценнее её собственных.



Особенно имениннице понравилась кукла в виде любимого киногероя, с которой она не расстаётся. Артистка призналась, что подарки от поклонников заняли первое место в сердце её дочери. Милявская рассказала о заветном желании, которое Ева загадала на день рождения.

«Я спросила у Евки: «Какое желание ты сегодня загадываешь?» А она ответила: «Мамочка, мне ничего не надо. Мне хочется только, чтобы все были живы и здоровы», — сообщила Лолита.

