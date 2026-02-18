«Ракеты полетят в центр России»: Политолог прокомментировал трёхсторонние переговоры в Женеве

18 февраля 2026, 12:24

Политолог Светов: в разделении территорий я надеюсь на российскую армию

Фото: iStock/Waldemarus

В Женеве стартовали трёхсторонние переговоры делегаций России, Украины и США. В отличие от предыдущих технических консультаций в Абу-Даби, нынешняя встреча обещает быть более масштабной как по составу участников, так и по спектру обсуждаемых тем.





Политолог Юрий Светов в беседе с «Радио 1» обратил внимание на значительное расширение состава российской делегации, которую возглавил советник президента Владимир Мединский.





«Возможно, на предыдущих переговорах в Абу-Даби переговоры вели военные во главе с начальником Главного управления Генерального Штаба нашим главным военным разведчиком Костюковым. Здесь делегацию возглавляет советник Президента Владимир Мединский, который ещё в 2022 году в Стамбуле возглавлял переговоры. Очень важная фигура — заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин. И Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Президента по экономическим вопросам, он свою тему будет затрагивать», — отметил он.

«Надо устранять первопричины, по которым была начата специальная военная операция. Это вопрос признания территорий, которые в результате референдума вошли в состав Российской Федерации. Это демилитаризация Украины, то есть требования, что у неё будет армия 800 000 и будет содержаться за счёт европейцев для нас неприемлемы. Это защита русского языка, защита русского населения Украины и Канонической Православной Церкви», — перечислил политолог.

«Достаточно сказать, премьер-министр Дании демонстративно показывает, что они воюют якобы со связанными руками, поэтому немедленно Украине надо дать ракеты, которые полетят в центр России. Мы услышали угрозы от канцлера Германии, от Макрона, от премьер-министра Великобритании. Все говорили о грядущем истощении России, что надо продолжать давление на Россию, что надо перевооружаться», — заявил эксперт.

«В решении территориального вопроса я возлагаю основные и главные надежды на российскую армию», — сказал он.