Economist: США проработали снятие санкций против РФ
США заранее прорабатывали возможные сценарии отмены санкций против России. Об этом сообщает издание The Economist со ссылкой на главу консалтинговой компании Risk Advisory Патрика Лорда.
По его словам, прошлым летом многие американские юристы работали сверхурочно после того, как президент США Дональд Трамп усилил давление на Украину с целью запуска нового раунда переговоров. В этот период специалисты анализировали юридические механизмы и варианты возможного смягчения или снятия ограничительных мер.
Как отмечает издание, значительная часть подготовительной работы уже выполнена. Речь идет о разработке правовых сценариев, которые могут быть использованы в случае политического решения об изменении санкционного режима.
