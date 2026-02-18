Появилась новая информация о переговорах по украинскому урегулированию

18 февраля 2026, 09:48

Переговоры по украинскому урегулированию продолжатся в Женеве в 11:00 мск

Фото: iStock/sb2010

Трехсторонние переговоры России, США и Украины продолжаются в Женеве. Встреча начнется в 11:00 по московскому времени, сообщил источник в переговорной группе РИА Новости.