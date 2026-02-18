Появилась новая информация о переговорах по украинскому урегулированию
Трехсторонние переговоры России, США и Украины продолжаются в Женеве. Встреча начнется в 11:00 по московскому времени, сообщил источник в переговорной группе РИА Новости.
17-18 февраля проходит важная дискуссия, направленная на урегулирование ситуации на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Джо Байдена Джаред Кушнер также участвуют в переговорах.
Ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы, касающиеся безопасности и стабильности в регионе. Участники надеются достичь значимого прогресса в разрешении конфликта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
