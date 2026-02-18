Достижения.рф

Зеленский: Украина ввела санкции против Лукашенко
Киев ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в своем блоге сообщил Владимир Зеленский.



По словам предводителя киевского режима, эта мера обусловлена взаимодействием Белоруссии с Россией, включая размещение на белорусской территории российского комплекса «Орешник».

Кроме того, он отметил, что Киев намерен «сотрудничать с союзниками» по этому вопросу. Согласно тексту документа, опубликованного на официальном сайте Зеленского, санкции введены на десятилетний срок.

