Украина ввела санкции против Лукашенко
Киев ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом в своем блоге сообщил Владимир Зеленский.
По словам предводителя киевского режима, эта мера обусловлена взаимодействием Белоруссии с Россией, включая размещение на белорусской территории российского комплекса «Орешник».
Кроме того, он отметил, что Киев намерен «сотрудничать с союзниками» по этому вопросу. Согласно тексту документа, опубликованного на официальном сайте Зеленского, санкции введены на десятилетний срок.
Ранее стало известно, что украинская делегация раскололась на два лагеря на переговорах в Женеве из-за споров о подписании соглашения при посредничестве США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: