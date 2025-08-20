Ранения мирных жителей в Алёшках, бои у Соболевки, пожар в Волгоградской области: последние новости СВО на 20 августа
Российские войска продолжают наступательные действия на ряде направлений фронта, удерживая стратегическую инициативу. Картина боевых действий остаётся напряжённой: идут позиционные столкновения, наступательные операции и массированные удары по тыловой инфраструктуре противника. Подробнее о ситауии в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: удары артиллерии и дроновНа Херсонском участке фронта российские подразделения продолжают наносить удары по позициям ВСУ в Антоновке и Николаевке. Операторы беспилотников уничтожили пункты связи и наблюдения в высотных зданиях Херсона. Противник отвечает интенсивными артиллерийскими обстрелами: за сутки зафиксировано более 60 ударов по левобережью. В результате атак погибла жительница Брилёвки, мирные жители получили ранения в Алёшках и Горностаевке. Российские силы сохраняют контроль над ситуацией, усиливая давление на оборону ВСУ.
Запорожское направление: позиционные боиВ Запорожской области продолжаются ожесточённые бои в районах Плавней, Нестерянки, Малой Токмачки и Щербаков. В южной части Степногорска российские подразделения пытаются закрепиться в городской застройке, однако ВСУ удерживают позиции и периодически переходят в контратаки. Тем не менее инициатива остаётся за российской армией, которая методично усиливает давление на оборону противника.
Угледарское направление: наступление в сторону ВеликомихайловкиРоссийские войска ведут наступление в районе Камышевахи и постепенно продвигаются к Великомихайловке. ВСУ пытаются стабилизировать фронт, но под давлением ВС РФ вынуждены отходить. Созданы условия для дальнейшего развития наступления.
Северское направление: зачистка СеребрянкиВ Серебрянке завершается зачистка населённого пункта: большая его часть уже находится под контролем российских войск. Севернее, в лесных массивах, продолжаются бои за вытеснение противника. Активные столкновения фиксируются в районах Ивано-Дарьевки и Выемки, где российские подразделения сохраняют преимущество.
Краснолиманское направление: ожесточённые штурмыЗдесь линия фронта остаётся стабильной. Российские войска продолжают штурмовать Среднее, Шандриголово и Заречное, однако встречают сильное сопротивление ВСУ.
Купянское направление: контратаки ВСУВ районе Петропавловки и Синьковки украинские войска пытаются сорвать наступление, переходя в контратаки. Особенно ожесточённые бои идут у Соболевки. Несмотря на сопротивление противника, российские подразделения продолжают наступательные действия и удерживают инициативу.
Харьковский и Сумской участки: позиционное противостояниеНа Харьковском направлении боевые действия разворачиваются у Синельниково и Амбарного. В Сумской области ситуация остаётся преимущественно позиционной. Тяжёлые бои продолжаются в Юнаковке и Кондратовке, где ВСУ активно контратакуют.Сегодня также состоялся обмен телами погибших: Украине передано около 1000 тел военнослужащих, Россия получила останки 19 погибших бойцов.
Покровское направление: бои за ключевые населённые пунктыПокровский участок фронта остаётся одним из самых напряжённых. В Муравке идут ожесточённые бои. В Удачном российские силы завершили зачистку северной части села. В Родинском войска закрепились на газовой станции, фактически окружив город с трёх сторон.
Контроль над дорогой через Гришино в сторону Покровска ограничивает манёвры ВСУ.
Константиновское направление: продвижение к городуРоссийские подразделения активно продвигаются севернее Полтавки, охватывая линию Владимировка – Шахово – Софиевка с востока. Восточнее Русин Яра войска вышли к дороге Долгая Балка – Софиевка.
Севернее Александро-Шультино зафиксировано продвижение на четыре километра, что вынудило украинские силы оставить крупный укрепрайон западнее Клещеевки. Важным событием стало успешное наступление со стороны Предтечино: российские войска вошли в Константиновку и закрепились на её юго-восточной окраине. Одновременно продолжаются зачистки Николаевки и Веролюбовки.
Работа ПВО и удары по тыловой инфраструктуреЗа ночь российские средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над тремя регионами России. В Волгоградской области падение одного дрона вызвало пожар на нефтеперерабатывающем заводе и повредило крышу больницы. Воздушно-космические силы России нанесли массированные удары по инфраструктуре Украины. Под атаки попали нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, НПЗ в Черкассах, где вспыхнул крупный пожар, а также газокомпрессорная станция в районе Лубны, обеспечивающая энергоснабжение Киева.
Удары пришлись также по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации ВСУ.