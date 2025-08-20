ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Воронежской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из районов области и городском округе были обнаружены, подавлены и уничтожены не менее семи БПЛА», — написал он в своем Telegram-канале.По данным главы региона, в результате атаки беспилотников пострадавших и разрушений нет. Ранее в этот же день поступали сообщения о уничтожении 23 украинских дронов над различными регионами России и акваторией Черного моря.
Согласно оперативным данным, восемь беспилотников было уничтожено над территорией Курской области, семь — над Брянской областью, пять — над Белгородской областью, два — над Республикой Крым и один — над акваторией Черного моря. Системы противовоздушной обороны продолжают надежно прикрывать российскую территорию от воздушных атак.