Суд в Москве арестовал мужчину по статье о госизмене
Мещанский суд Москвы принял решение об аресте гражданина с фамилией Парамонов по обвинению в государственной измене. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщается в картотеке суда, ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено.
Дело рассматривается по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В связи с грифом секретности, личность фигуранта и детали уголовного дела не раскрываются.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: