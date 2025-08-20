Российская армия разгромила крупнейшую нефтебазу на юге Украины

20 августа 2025, 09:13

ВС РФ ударили по нефтебазе Triton и повредили танкер Excellion в Измаиле

Фото: iStock/abadonian

ВС ФР в ночь с 19 на 20 августа нанесли серию высокоточных ударов дронами «Герань-2» по инфраструктуре топливной логистики в Измаиле Одесской области. Как сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на российских военкоров, одной из целей стала нефтебаза Triton, расположенная на территории критически важного объекта — Oil Transshipment Complex Izmail.





На нефтебазе находились минимум шесть резервуаров с дизельным топливом, которым снабжали бронетанковые подразделения ВСУ. Предварительно, два из них объемом около 5000 кубометров были уничтожены. Полностью разрушена инфраструктура перекачки топлива, в том числе насосная станция высокого давления. Также повреждения получил нефтехимический танкер Excellion, который накануне привез в порт партию нефтепродуктов.

«Значительная часть поставок топлива с «Тритона» шла в направлении Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областей», — говорится в сообщении.