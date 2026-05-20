Расширение буферной зоны и удары по позициям ВСУ артиллерией и танками: последние новости СВО на 20 мая
Ночь с 19 на 20 мая стала одной из самых напряжённых по числу воздушных атак и ответных действий российских подразделений. Минобороны РФ сообщило о сотнях сбитых беспилотников, а на линии боевого соприкосновения расчёты БПЛА, артиллеристы и танкисты продолжили уничтожение техники, пунктов управления и живой силы ВСУ сразу на нескольких направлениях. Подробности — в материале «Радио 1».
Масштабная атака дронов и работа ПВО
В Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 273 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По данным ведомства, атака продолжалась в период с 20.00 мск 19 мая до 7.00 мск 20 мая.
Под ударом оказались сразу несколько регионов России. Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.
Кроме того, часть дронов уничтожили над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Масштаб атаки стал одним из крупнейших за последнее время.
«Север» расширяет буферную зону
Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступление сразу на нескольких направлениях в Сумской и Харьковской областях. Как сообщили в Минобороны, российские военные создают полосу безопасности и ежедневно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы.
Особую роль в этих действиях играют специалисты войск беспилотных систем. Они ведут воздушную разведку, корректируют артиллерийский огонь, контролируют поражение целей и сопровождают штурмовые подразделения с воздуха.
Во время одной из операций расчеты БПЛА 244-й артиллерийской бригады 11-го армейского корпуса выявили автомобильную технику и живую силу ВСУ. После передачи координат командованию было принято решение применить ударные беспилотные средства.
Расчет оперативно подготовил оборудование и выполнил запуск. Наведение велось в режиме реального времени, что позволило точно поразить цели. Позднее военнослужащие уничтожили танк Т-64 и радиолокационную станцию противника.
В местах временной дислокации развернуты мастерские по обслуживанию и восстановлению БПЛА. Там же ремонтируют трофейные беспилотники, которые затем вновь отправляются на линию боевого соприкосновения.
Координация между расчетами и командными пунктами ведется через закрытые каналы связи и внутренние военные платформы. Для устойчивой работы подразделений используются спутниковые антенны и оптоволоконные линии.
Танки Т-90М бьют с закрытых позиций
Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» продолжают наносить удары по блиндажам, наблюдательным пунктам, складам боеприпасов и живой силе противника на Краснолиманском направлении.
Во время одной из боевых задач в ДНР танкисты 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии получили координаты замаскированных позиций ВСУ, обнаруженных беспилотниками в лесистой местности.
После получения команды экипаж незамедлительно выдвинулся на огневую позицию. Огонь велся с закрытой позиции 125-мм фугасными снарядами на дистанции свыше 11 километров.
Удар пришелся по блиндажам, опорным пунктам и скоплению личного состава ВСУ. После выполнения огневого налета танк сменил позицию, чтобы избежать ответного удара.
Высокоточный огонь спровоцировал детонацию находившегося рядом боекомплекта. В Минобороны подчеркнули, что использование закрытых огневых позиций вместе с корректировкой через БПЛА позволяет эффективно поражать цели и сохранять скрытность от средств разведки противника.
Дроны на оптоволокне ударили по пунктам управления БПЛА
Подразделения группировки «Восток» продолжили охоту за украинскими расчетами беспилотной авиации. Разведка выявила замаскированные пункты управления БПЛА и ретрансляторы связи ВСУ.
Для уничтожения объектов, прикрытых средствами радиоэлектронной борьбы, российские военнослужащие использовали ударные дроны на оптоволоконном управлении. После уничтожения ретрансляторов по позициям противника нанесли массированный удар беспилотниками самолетного типа «Молния».
«От разведки поступили сведения о месторасположении противника, там находился ретранслятор. Отработали дроном на оптоволокне, подлетели аккуратно и поразили цель. Затем вылетели еще три наших FPV-дрона добивать объект. Также соседи отработали беспилотниками «Молния». Уничтожили позицию полностью, остановили их работу», – рассказал командир расчета с позывным «Терех».
По данным Минобороны, пункты управления БПЛА и находившаяся там живая сила украинских формирований были полностью уничтожены.
Удары по аппаратуре связи и системам РЭБ
В Сумской области операторы беспилотных систем 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки «Север» уничтожили сразу несколько образцов техники противника.
Среди пораженных целей — коптер «Матрикс 30Т» с воздушным ретранслятором, станция обнаружения и идентификации БПЛА Dedrone RF-360, а также комплекс радиоэлектронной борьбы «Дамбо».
После получения разведданных командование приняло решение нанести огневое поражение по аппаратуре связи и ретрансляторам. В Минобороны подчеркнули, что регулярное уничтожение подобных объектов нарушает систему управления украинскими подразделениями как в тылу, так и непосредственно на линии боевого соприкосновения.
Артиллерия и танки добивают позиции ВСУ
Еще одну серию ударов по пунктам управления беспилотной авиацией ВСУ нанесли подразделения группировки «Восток» в районе Великомихайловки. Замаскированные объекты удалось вычислить по выносным антеннам и точкам запуска дронов.
Координаты передали артиллеристам 29-й общевойсковой армии. Расчеты гаубиц «Мста-Б» нанесли удары по заданным квадратам, а корректировка огня велась с воздуха.
В результате артиллерийского удара пункты управления БПЛА и операторы беспилотников были уничтожены.
Позднее операторы БПЛА группировки «Восток» обнаружили оборудованные опорные пункты украинских формирований уже в Запорожской области. После передачи координат к работе подключились экипажи танков Т-80БВ.
Танкисты выдвинулись на огневые позиции и нанесли точные удары по укреплениям противника. Контроль поражения целей также осуществлялся беспилотниками. По данным Минобороны, опорные пункты и находившаяся на них живая сила ВСУ были ликвидированы.