Под Избицким 127-я бригада ВСУ потеряла роту почти в полном составе
В районе Избицкого в Харьковской области 127-я отдельная мотострелковая бригада ВСУ потеряла 5-ю роту почти в полном составе. Об этом пишет РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что к такому выводу пришли после анализа некрологов уничтоженных противников. Ранее РИА Новости передавало, что командование 127-й бригады перебросило под Избицкое пополнение для восполнения потерь. Речь шла о «роте калек» — военнослужащих, признанных негодными к военной службе.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
