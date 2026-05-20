Расчет FPV-дронов «Севера» уничтожил «Хамви» ВСУ в Сумской области
Командир роты БПЛА группировки войск «Север» с позывным «Компас» сообщил, что расчет FPV-дронов уничтожил в Сумской области замаскированный бронеавтомобиль «Хамви» производства США. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, разведка обнаружила машину, которую украинские военные использовали для подвоза боеприпасов и ротации личного состава. Затем информацию передали на командный пункт, после чего в бой вступил расчет FPV-дронов, дежуривший неподалеку.
«Компас» уточнил, что цель успешно поразили. Он добавил, что средства связи и управления в войсках беспилотных систем помогают выполнять поставленные задачи, а расчеты БПЛА ежедневно наносят удары по вооружению, технике, военным объектам и личному составу противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: