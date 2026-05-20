ФСБ сорвала теракт на объекте железной дороги, арестован житель Краснодара
В ФСБ сообщили, что в Краснодарском крае пресекли подготовку диверсионно-террористического акта. По версии спецслужбы, житель Краснодара планировал поджечь объект энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры региона, пишет РИА Новости.
В ведомстве уточнили, что мужчину завербовал через Telegram представитель запрещенной в России украинской террористической организации. Следствие считает, что по его заданию подозреваемый собирался использовать самодельные зажигательные устройства.
По информации ФСБ, мужчина распространял в интернете заведомо ложные сведения для дискредитации российских военных в зоне спецоперации. Еще он публиковал в Telegram призывы финансировать незаконное вооруженное формирование, действующее под патронажем ВСУ.
Сотрудники ФСБ задержали фигуранта. Следственный отдел УФСБ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о госизмене и приготовлении к теракту. Суд отправил подозреваемого под стражу.
