Расстался с Толкалиной спустя двадцать лет отношений и женился на другой: как живет сын Андрея Кончаловского Егор и что он говорил про СВО?

14 января 2026, 14:24

Егор Кончаловский (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Егору Андреевичу Кончаловскому — режиссёру, сценаристу и продюсеру — 15 января исполняется 60 лет. Наследник одной из самых известных творческих семей страны стал самостоятельной фигурой в российском кино и телевидении. ​О том, почему он так и не женился на Толкалиной спустя 20 лет отношений ​и что говорил ​про СВО, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Егора Кончаловского: происхождение и семья Детство, развод родителей и обучение за рубежом Возвращение в Россию и начало карьеры Первые фильмы Кончаловского и дальнейшая работа в кино Фильмография Егор Кончаловского Политические взгляды Кончаловского Личная жизнь Егора Кончаловского: отношения с Толкалиной Новые отношения Кончаловского и семья с Марией Леоновой Почему Кончаловский так и не женился на Толкалиной Егор Кончаловский сегодня

Биография Егора Кончаловского: происхождение и семья

Егор Кончаловский (фото: Instagram* / egorkonchalovsky)

«Я понимал, что дед — автор гимна Советского Союза. Но что такое депутат Верховного Совета, я не очень понимал. Я знал, что папа снимает кино и он один из лучших режиссеров нашей страны, но какого-то особого ощущения элитарности не было», — вспоминал он.

Детство, развод родителей и обучение за рубежом

Возвращение в Россию и начало карьеры

Первые фильмы Кончаловского и дальнейшая работа в кино

Егор Кончаловский (фото: Instagram* / egorkonchalovsky)

Фильмография Егор Кончаловского

1999 — «Затворник»;

2002 — «Антикиллер»;

2003 — «Антикиллер 2: Антитеррор»;

2005 — «Побег»;

2007 — «Консервы»;

2009 — «Розы для Эльзы»;

2009 — «Наша Маша и волшебный орех»;

2009 — «Москва, я люблю тебя!»;

2011 — «Возвращение в "А"»;

2012 — «Сердце моё — Астана»;

2015 — «Баку, я люблю тебя!»;

2016 — «Муж с доставкой на дом»;

2019 — «На Луне»;

2021 — «Мой папа — вождь»;

2023 — «Большой дом».

Политические взгляды Кончаловского

Егор Кончаловский (фото: Instagram* / egorkonchalovsky)

«Это не против Украины, на мой взгляд. Это против тех людей, которым важна или очень слабая Россия, или отсутствие России, или разделенная Россия, или неуютная Россия, или Россия в ранах, в войне, в горячих точках», — считает он.

Личная жизнь Егора Кончаловского: отношения с Толкалиной

Знакомство Егора Кончаловского и Любови Толкалиной

«Мама, внимательно на меня посмотрев, попросила: "Покажи то место, где на тебе можно ставить пробу". Совершенно бессмысленно было доказывать, что мы проводили время абсолютно невинно. Она, конечно, ни одному моему слову не поверила и отправила меня в деревню — в ссылку», — говорила Толкалина.

Начало отношений и первые трудности

«В финале вечера, вопреки угрозам мамы выгнать меня из дома, я осталась ночевать у Егора. Это и стало началом наших отношений», — вспоминала актриса.

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

«Режиссер каждый раз, снимая новую актрису в своем фильме, должен ее полюбить. Актриса каждый раз, работая с новым режиссером, раскрывается и отдается ему полностью. Это издержки профессии», — отмечала она.



Отношения без брака и расставание

«Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Стабильность — не про нее. Люба — очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно сосуществовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в этом плане тяжело», — сказал Егор.

Новые отношения Кончаловского и семья с Марией Леоновой

Егор Кончаловский (фото: Instagram* / egorkonchalovsky)

«Узаконить отношения с Марией было правильным решением с точки зрения того, что у меня стало много детей. Мне нужно было, не дай Бог, что со мной случится, чтобы они были защищены. Официальный брак в этом смысле более уместен», — подчеркнул он.

Почему Кончаловский так и не женился на Толкалиной

«В данном случае брак это или не брак — не имеет значения. Ты можешь быть женатым и расставаться как свинья, и неженатым — и при этом уйти нормально. Мне кажется, что мы нормально расстались, но все равно, конечно, Люба — обиженная женщина. Ну что ж поделать. Так бывает», — сказал режиссер.

Егор Кончаловский сегодня