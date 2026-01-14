Расстался с Толкалиной спустя двадцать лет отношений и женился на другой: как живет сын Андрея Кончаловского Егор и что он говорил про СВО?
Егору Андреевичу Кончаловскому — режиссёру, сценаристу и продюсеру — 15 января исполняется 60 лет. Наследник одной из самых известных творческих семей страны стал самостоятельной фигурой в российском кино и телевидении. О том, почему он так и не женился на Толкалиной спустя 20 лет отношений и что говорил про СВО, — в материале «Радио 1».
Биография Егора Кончаловского: происхождение и семьяЕгор Кончаловский появился на свет 15 января 1966 года в Москве. Его мать — актриса Наталья Аринбасарова, отец — кинорежиссёр Андрей Кончаловский, а дедушка — писатель и драматург Сергей Михалков, автор государственных гимнов СССР и России. Режиссёр Никита Михалков является дядей Егора по отцовской линии.
При рождении актер получил имя Георгий Михалков. Псевдоним он взял после того, как его отец, Андрей Кончаловский, переехал в США. На тот момент дед мальчика занимал пост депутата Верховного Совета СССР, а дядя (Никита Михалков) уже был знаменитым артистом. Чтобы не создавать проблем для отца и брата, Андрей Кончаловский стал использовать двойную фамилию Михалков-Кончаловский, а в титрах зарубежных фильмов подписывался одной фамилией — Кончаловский.
Режиссёр вспоминал, что, несмотря на статус и известность близких родственников, ощущение важности в детстве у него отсутствовало. Он осознавал значимость творчества своих предков, но воспринимал это естественно и без пафоса.
«Я понимал, что дед — автор гимна Советского Союза. Но что такое депутат Верховного Совета, я не очень понимал. Я знал, что папа снимает кино и он один из лучших режиссеров нашей страны, но какого-то особого ощущения элитарности не было», — вспоминал он.
Детство, развод родителей и обучение за рубежомРодители Егора Кончаловского расстались, когда ему было три года. По словам режиссёра, он не сильно переживал из-за развода, так как был маленький и не до конца понимал происходящее в семье. Кроме того, он часто бывал у отца на даче в Николиной Горе и даже не успевал по нему скучать.
После получения школьного аттестата Кончаловского призвали в армию, где он служил в кавалерийском подразделении при киностудии «Мосфильм». Затем отец отправил его в Великобританию для получения образования.
Егор учился в международном колледже St. Clares в Оксфорде, затем в Kensington Business College в Лондоне, а в 1994 году защитил диплом магистра истории искусств в Кембриджском университете. По специальности он никогда не работал.
Возвращение в Россию и начало карьерыВозвращаясь в Россию, Кончаловский объяснял, что разочаровался в жизни за рубежом и понял: жить и растить детей хочет в России. Он запустил собственный бизнес, основав вместе с Андреем Разенковым рекламную студию PS TVC. Как постановщик рекламы, Кончаловский снял около 150 роликов для крупных брендов, включая Procter & Gamble и Mars, а также стал художественным руководителем агентства Prospect Advertising.
Первые фильмы Кончаловского и дальнейшая работа в киноРежиссёрскую практику Кончаловский начал ещё в молодости, ассистируя отцу на съёмках голливудских проектов «Танго и Кэш» (1989) и «Гомер и Эдди» (1989), а затем на российском фильме «Ближний круг» (1991).
К полнометражному кино он пришёл в 1999 году, сняв дебютную драму «Затворник». Широкой публике он стал известен после выхода боевика «Антикиллер» (2002) с Гошей Куценко. Позже режиссёр снял фильмы «Антикиллер 2: Антитеррор», «Побег», «Консервы» и триллер «На Луне» (2019).
В 2009 году Кончаловский выпустил 3D-мультфильм «Наша Маша и волшебный орех». На киностудии «Казахфильм» он реализовал проект «Возвращение в "А"» в формате 3D.
Существенным проектом начала 2010-х стал альманах «Москва, я люблю тебя!» — 18 новелл, объединённых общей темой. Режиссёр также выступил продюсером документального проекта «Я был советским писателем» (1996) и альманахов «Сердце моё — Астана» (2011) и «Баку, я люблю тебя!» (2015).
Кончаловский периодически снимался эпизодически в собственных фильмах и участвовал в проектах других режиссёров, включая короткометражку «Шредер» (2014) и многосерийную мелодраму «Муж с доставкой на дом» (2016), созданную его сестрой.
В 2022 году на экраны вышла комедия «Мой папа — вождь» с участием Дмитрия Нагиева и Марии Мироновой. В 2023-м фильм «Большой дом» дополнил его фильмографию.
Фильмография Егор Кончаловского
- 1999 — «Затворник»;
- 2002 — «Антикиллер»;
- 2003 — «Антикиллер 2: Антитеррор»;
- 2005 — «Побег»;
- 2007 — «Консервы»;
- 2009 — «Розы для Эльзы»;
- 2009 — «Наша Маша и волшебный орех»;
- 2009 — «Москва, я люблю тебя!»;
- 2011 — «Возвращение в "А"»;
- 2012 — «Сердце моё — Астана»;
- 2015 — «Баку, я люблю тебя!»;
- 2016 — «Муж с доставкой на дом»;
- 2019 — «На Луне»;
- 2021 — «Мой папа — вождь»;
- 2023 — «Большой дом».
Политические взгляды КончаловскогоВ интервью Кончаловский неоднократно подчёркивал, что ориентируется на патриотические взгляды и разделяет национально-консервативную позицию Никиты Михалкова. Он критиковал западные ценности и называл происходящие там процессы неприемлемыми.
События на Украине режиссёр характеризовал как трагедию и говорил, что их целью, по его мнению, является ослабление России.
«Это не против Украины, на мой взгляд. Это против тех людей, которым важна или очень слабая Россия, или отсутствие России, или разделенная Россия, или неуютная Россия, или Россия в ранах, в войне, в горячих точках», — считает он.Кончаловский дважды бывал на Донбассе. В апреле 2025 года Украина включила его в санкционные списки. Режиссёр с иронией заметил, что удивлён задержкой: он давно и открыто поддерживает политику России.
Личная жизнь Егора Кончаловского: отношения с ТолкалинойОдной из самых обсуждаемых страниц биографии Кончаловского стала его связь с актрисой Любовью Толкалиной. Их отношения длились около 20 лет, однако официально пара так и не поженилась.
Знакомство Егора Кончаловского и Любови Толкалиной
Режиссёр Егор Кончаловский и актриса Любовь Толкалина познакомились в 1996 году на вечеринке. На тот момент девушке едва исполнилось 18 лет, а Кончаловскому было 30. Вечер был веселый: после нескольких коктейлей юная Любовь практически не покидала танцпол. Уже на следующий день студентка отправилась в Одессу, а по возвращении столкнулась с недовольством родителей.
«Мама, внимательно на меня посмотрев, попросила: "Покажи то место, где на тебе можно ставить пробу". Совершенно бессмысленно было доказывать, что мы проводили время абсолютно невинно. Она, конечно, ни одному моему слову не поверила и отправила меня в деревню — в ссылку», — говорила Толкалина.Вернувшись в конце лета, мать сообщила Любови, что её разыскивал «некий Егор». Речь шла о Кончаловском: режиссёр дозвонился до девушки и предложил встретиться вновь, чтобы продолжить знакомство и потанцевать.
Начало отношений и первые трудности
Именно эта встреча стала отправной точкой их союза.
«В финале вечера, вопреки угрозам мамы выгнать меня из дома, я осталась ночевать у Егора. Это и стало началом наших отношений», — вспоминала актриса.Однако строить отношения оказалось непросто. Давали о себе знать не только разница в возрасте в 12 лет, но и разные характеры. Толкалиной приходилось совмещать материнство с актёрской карьерой. При этом их профессиональное взаимодействие оказалось успешным: Кончаловский снял возлюбленную в нескольких крупных проектах — обе части «Антикиллера», «Побег» и фильм-альманах «Москва, я люблю тебя!».
Однако артистка позже рассуждала, что союз режиссёра и актрисы изначально непростой.
«Режиссер каждый раз, снимая новую актрису в своем фильме, должен ее полюбить. Актриса каждый раз, работая с новым режиссером, раскрывается и отдается ему полностью. Это издержки профессии», — отмечала она.
Отношения без брака и расставание
Несмотря на рождение дочери Маши в 2001 году, влюблённые так и не поженились, а в 2017 году пара впервые официально заявила о завершении романа.
«Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Стабильность — не про нее. Люба — очень воздушный человек. В этом и заключались сложности нашей совместной жизни. Нам было трудно сосуществовать под одной крышей. Я всегда хотел какой-то стабильности, но с ней в этом плане тяжело», — сказал Егор.Толкалина же утверждала, что причин расставания никто не узнает, хотя указывала, что Егор к тому моменту утратил стремление к новому опыту и перспективам. Позже стало известно, что фактически разрыв произошёл задолго до публичного заявления — примерно за семь лет.
Новые отношения Кончаловского и семья с Марией ЛеоновойПосле расставания Кончаловский познакомился с юристом Марией Леоновой, которая моложе его на 18 лет. Девушка уже была знакома с его сестрой Екатериной Двигубской и принялась защищать интересы режиссёра в судебном деле. После успешного исхода процесса Кончаловский начал ухаживать за Марией.
В апреле 2017 года стало известно, что молодая женщина родила режиссёру сына Тимура. В 2022 году подтвердилось, что пара официально зарегистрировала брак, а в 2023 году у супругов появился второй сын — Марат.
Кончаловский объяснил, что решение узаконить союз пришло после рождения детей, поскольку ему важно было обеспечить их будущее.
«Узаконить отношения с Марией было правильным решением с точки зрения того, что у меня стало много детей. Мне нужно было, не дай Бог, что со мной случится, чтобы они были защищены. Официальный брак в этом смысле более уместен», — подчеркнул он.
Почему Кончаловский так и не женился на ТолкалинойПо словам самого Кончаловского, брак не был для него приоритетом в первой половине жизни. Он сознательно избегал официальных союзов, включая отношения с Толкалиной. Режиссёр признал, что Любовь обижена на него, что, по его мнению, вполне естественно.
«В данном случае брак это или не брак — не имеет значения. Ты можешь быть женатым и расставаться как свинья, и неженатым — и при этом уйти нормально. Мне кажется, что мы нормально расстались, но все равно, конечно, Люба — обиженная женщина. Ну что ж поделать. Так бывает», — сказал режиссер.Толкалина также высказалась на эту тему. Она утверждала, что Кончаловский предлагал ей выйти замуж и даже принёс брачный договор, однако она ожидала другого — венчания в церкви. При этом на Леоновой он женился без бранчого контракта, хотя Мария имеет юридическое образование.
Режиссёр отметил, что в случае с Толкалиной подсознательно понимал, что их союз временный, а с Леоновой видел будущее и ответственность, прежде всего перед детьми.