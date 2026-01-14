Александра Трусова без прикрас показала фигуру после родов

14 января 2026, 16:01

Фигуристка Трусова показала живот спустя несколько месяцев после родов

Александра Трусова с сыном (Фото: Instagram* / @avtrusova)

Серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова откровенно рассказала в соцсетях о восстановлении после родов и показала, как сейчас выглядит её тело.