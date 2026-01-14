Александра Трусова без прикрас показала фигуру после родов
Серебряная призёрка Олимпийских игр Александра Трусова откровенно рассказала в соцсетях о восстановлении после родов и показала, как сейчас выглядит её тело.
В августе спортсменка впервые стала мамой — у неё и её мужа, фигуриста Макара Игнатова, родился сын Миша.
В личном блоге Трусова опубликовала фото из спортзала. На снимках она позирует в облегающем чёрном топе и свободных брюках — живот выглядит подтянутым, с заметным мышечным рельефом. По словам Александры, она уже чувствует, что постепенно возвращается в форму.
Фигуристка призналась, что интенсивные тренировки и участие в ледовых шоу помогли ей довольно быстро восстановиться не только внешне, но и физически. Также Трусова отметила, что ожидает ещё более заметных изменений после завершения грудного вскармливания, и с улыбкой добавила, что «лучшая форма ей точно не помешает».
