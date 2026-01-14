«Девственности можно лишаться по-разному!»: Митя Фомин сделал первую татуировку в 51 год
Митя Фомин сравнил первое тату с потерей девственности
Митя Фомин впервые решился на татуировку в возрасте 51 года. Артист признался в соцсетях, что размышлял над этим решением примерно 15 лет, но наконец-то решился на смелый шаг.
Для первой татуировки он выбрал цветной рисунок, который занимает всё плечо, и при этом не ограничился скромным мотивом — Фомин решил сделать её масштабной и детализированной.
«Оказывается, девственности можно лишаться по-разному! Прям кайфую», — поделился певец в соцсетях, шутливо сравнив этот шаг с «потерей девственности».Выбор пал на образ океаниды из древнегреческой мифологии. По словам артиста, это нимфа, дочь титанов Океана и Тефиды, которая присматривает за всеми водными потоками как на поверхности земли, так и под землёй.
По словам Фомина, ему нравится символизм этой фигуры, а также масштаб и красочность татуировки.