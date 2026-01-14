«Девственности можно лишаться по-разному!»: Митя Фомин сделал первую татуировку в 51 год

14 января 2026, 16:06

Митя Фомин сравнил первое тату с потерей девственности

Митя Фомин (Фото: Instagram* / @mf_agent)

Митя Фомин впервые решился на татуировку в возрасте 51 года. Артист признался в соцсетях, что размышлял над этим решением примерно 15 лет, но наконец-то решился на смелый шаг.





Для первой татуировки он выбрал цветной рисунок, который занимает всё плечо, и при этом не ограничился скромным мотивом — Фомин решил сделать её масштабной и детализированной.





«Оказывается, девственности можно лишаться по-разному! Прям кайфую», — поделился певец в соцсетях, шутливо сравнив этот шаг с «потерей девственности».