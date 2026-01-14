Рэпер Гуф не признал вину в грабеже
Рэпер Гуф, настоящее имя Алексей Долматов, не признал свою вину в грабеже. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ из зала Наро-Фоминского городского суда Московской области.
Согласно материалам дела, 23 октября 2024 года в банно-оздоровительном комплексе в деревне Малые Горки произошел конфликт между Гуфом и потерпевшим. В ходе столкновения рэпер и его сообщник Геворк Саруханян похитили у мужчины мобильный телефон. Саруханян удерживал руки потерпевшего, а Гуф угрожал ему физической расправой и нанес несколько ударов по лицу.
Ранее дело против рэпера закрыли, но следствие возобновили. В настоящее время Гуф находится под подпиской о невыезде.
Отметим, что Долматов является одной из центральных фигур в русском рэпе, его карьера началась в 2000-х годах.
