Расстрелы на полигонах ВСУ, прилёты «Гераней» в окрестностях Одессы и удар по резиденции Зеленского: последние новости СВО на 25 марта
ВС РФ продолжают активные наступательные операции на всех стратегических направлениях, методично продвигаясь вперёд и освобождая населённые пункты. Российские военные наносят точные удары по объектам ВСУ, скоплениям техники и живой силы. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».
Массовые удары российских войскРоссийские силы нанесли масштабные удары по объектам противника в Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской и Харьковской областях. Под обстрел попали заводы в Шостке и Полтаве. Также пострадал электропоезд под Харьковом. В окрестностях Одессы зафиксированы десятки прилетов «Гераней».
Активность украинских дроновСредства ПВО перехватили 389 украинских БПЛА над регионами России в ночь с 24 на 25 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным военного ведомства, массированная атака велась в период с 23:00 вторника до 07:00 среды по московскому времени. Беспилотники сбили над Брянской, Смоленской, Калужской, Курской, Тверской, Орловской, Белгородской, Тульской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской областями, Московским регионом и Республикой Крым.
Атаки на ЗапорожьеОсвобожденные территории Запорожской области также подвергаются атакам. В последнее время участились случаи обстрелов гражданских автомобилей и инфраструктуры со стороны боевиков ВСУ.
Освобождение ПесчаногоНа Бурлукском направлении российские войска освободили населенный пункт Песчаное в Харьковской области. Это село находится рядом с Нестерным, где продолжаются бои.
Сражения на Константиновском направленииНа Константиновском направлении штурмовики ведут бои за одноименный город. Кроме того, они проводят локальные атаки западнее, где продолжаются столкновения на подступах к Ильиновке.
ВС России нанесли удары по зданиям СБУРоссийские военные нанесли удары по зданиям СБУ в Ивано-Франковске, Виннице и Тернополе. В Ивано-Франковске пострадали не менее 16 человек, двое погибли. В Виннице получили травмы не менее семи человек, среди которых были представители ВСУ и зарубежные специалисты. Удар по Тернополю привел к гибели около 12 сотрудников СБУ и трех иностранных офицеров. Российские войска продолжают атаковать места расположения личного состава и инфраструктуру противника.
Расстрелы на украинских полигонахЭкс-заключенные, призванные на службу в ВСУ, подвергались жестоким наказаниям за попытки побега с учебного полигона Подлесное в Днепропетровской области. Как сообщает РИА Новости, сбежавших мобилизованных после их задержания избивали бейсбольными битами. Кроме того, руководство полигона практиковало имитацию казней: провинившихся ставили к стене и открывали по ним огонь, чтобы запугать остальных и предотвратить случаи дезертирства.
Удар по резиденции Владимира ЗеленскогоВС РФ могут ударить по резиденции Владимира Зеленского тогда, когда он будет там находиться. Такое решение может принять только высшее командование России. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
«Резиденция Зеленского, я думаю, где-нибудь уже давно в Великобритании, а здесь только холмики, может быть, замаскированные под газоны, которые нам давно известны. Когда там Зеленский будет, тогда и ударим. Это высшее командование решит. Когда надо, тогда и нанесем удар», — сказал Колесник в разговоре с «Газетой.Ru».