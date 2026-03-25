Пожар вспыхнул в порту Ленобласти после атаки беспилотников
В ночь на 25 марта Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. О последствиях в Телеграм-канале рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
Согласно последней информации, в результате налета БПЛА начался пожар в порту Усть-Луга. Вероятно, целью ВСУ был нефтяной терминал.
По предварительным данным, пострадавших нет. Дрозденко заявил, что за несколько часов силы противовоздушной обороны уничтожили 33 дрона в небе над Ленинградской областью.
Ранее из-за угрозы атаки БПЛА аэропорт Пулково временно приостановил прием и отправку воздушных судов. 23 рейса перенаправили на запасные аэродромы.
