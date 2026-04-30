Разговор Путина и Трампа, трагедия под Липецком и народная месть на Украине: последние новости СВО на 30 апреля
Ситуация на разных участках фронта и в приграничных регионах продолжает обостряться, сопровождаясь ударами беспилотников, заявлениями военных и резонансными свидетельствами очевидцев. Одновременно на международном уровне звучат сигналы о возможных шагах к перемирию. Подробности — в материале «Радио 1».
ВСУ перебрасывают силы по Сумы
Командование ВСУ перебрасывает дополнительные силы в район Корчаковки в Сумской области, включая тыловых инструкторов и членов заградотрядов. В настоящее время Киев стремится удержать населенный пункт даже за счет резервов из глубины обороны. На этот участок также направлены наиболее подготовленные боевики из состава 71-й отдельной аэромобильной бригады. Подобные меры, как утверждается, свидетельствуют о сложной обстановке вокруг села, которое остается важной точкой обороны на сумском направлении.
Охота на «Бабу Ягу»
На фоне боев в приграничье активно используются беспилотные системы. Командир взвода с позывным «Мультик» сообщил, что за неделю расчеты уничтожили четыре украинских гексакоптера «Баба Яга». Эти тяжелые ударные дроны применяются преимущественно для ночных атак и сброса боеприпасов. По его словам, подразделения ежедневно отражают налеты и укрепляют буферную зону, не позволяя противнику усилить давление с воздуха.
100-килограммовая боевая часть дрона обезврежена
В Донецкой Народной Республике саперы обезвредили 100-килограммовую боевую часть украинского беспилотника FP-1, застрявшую на крыше здания. Аппарат был сбит при попытке атаки на гражданскую инфраструктуру, однако его заряд не сдетонировал. Специалисты провели сложную операцию, подготовив боевую часть к безопасной транспортировке. В ходе обследования выяснилось, что дрон был оснащен системой управления и навигации через спутниковый комплекс Starlink.
«Народная месть» и сопротивление мобилизации на Украине
На Украине нарастает противостояние с сотрудниками территориальных центров комплектования. Сообщается, что жители используют оружие, привезенное из зоны боевых действий.
«Люди возвращаются с фронта с оружием, вся страна напичкана оружием, и вот эти расстрелы ТЦК в Киеве и Чернигове — это и есть народная месть», — заявил источник РИА Новости.
В соцсетях регулярно публикуются кадры силовой мобилизации: мужчин избивают и насильно увозят в микроавтобусах. В ряде случаев прохожие вмешиваются и помогают задержанным избежать отправки.
Взрывы и вспышки в небе над Россией
Серия взрывов прогремела в Дзержинске Нижегородской области. По сообщениям очевидцев, в разных районах города были слышны громкие звуки, а в небе наблюдались яркие вспышки. Предварительно, речь идет о попытке атаки беспилотников, на которую ответили силы ПВО. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Похожая ситуация зафиксирована в Волгоградской области, где ПВО отражает атаку дронов на объекты гражданской инфраструктуры. В Алексеевском районе поврежден частный дом, один житель получил осколочное ранение ноги и был госпитализирован.
В окрестностях Липецка также сработала система противовоздушной обороны. Очевидцы рассказали о двух волнах взрывов и характерном гуле. Ранее в регионе объявили воздушную угрозу, а данные о последствиях уточняются.
Желтый уровень опасности и трагедия под Липецком
В Липецкой области введен желтый уровень опасности. Ранее сообщалось о последствиях атаки беспилотников на Елец: погибла женщина, еще пять человек пострадали, четверо из них были госпитализированы. В жилых домах выбило окна, что стало очередным свидетельством уязвимости гражданской инфраструктуры.
Переговоры и сигналы о перемирии
На фоне военной активности прошел телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Российский президент заявил о готовности объявить перемирие на период празднования 9 Мая. Американский лидер поддержал инициативу, подчеркнув символическое значение Дня Победы.
Беседа длилась более полутора часов и, по словам Юрия Ушакова, носила «дружеский, откровенный и деловой характер». Отмечается, что стороны обсудили международные вопросы, а также ситуацию вокруг Украины. При этом американская сторона не выдвигала требований о немедленном прекращении боевых действий.
Путин вновь заявил о стремлении к мирному урегулированию, подчеркнув, что цели операции будут достигнуты. В Москве считают, что для переговоров необходимо принятие предложений, выработанных Россией и США, тогда как ответственность за затягивание конфликта возлагается на внешние факторы.