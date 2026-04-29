ВСУ атаковали российский автобус
В Белгородской области украинские военные нанесли удар по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По уточненным данным, в результате атаки пострадали 11 человек, трое из них скончались. Восемь раненых госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу. Состояние двоих оценивается как тяжелое.
У мужчины диагностировали слепые проникающие ранения головы, ушиб мозга, слепые осколочные ранения живота и руки с открытым переломом. У женщины — множественные слепые осколочные ранения головы, а также верхних и нижних конечностей.
Еще пятерых пострадавших в настоящее время доставляют в городскую больницу №2 Белгорода. Одного человека уже прооперировали в Шебекинской ЦРБ, добавил глава региона.