Женщина пострадала при атаке беспилотника ВСУ на Запорожскую область
Мирная жительница пострадала в результате удара украинского беспилотника по городу Васильевка Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона в своем телеграм-канале.
Женщина получила ранения, когда находилась во дворе дома. Пострадавшую доставили в местную больницу, где ей оказали всю необходимую помощь. Врачи оценивают ее состояние оценивают как средней степени тяжести.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Дрон ударил по легковому автомобилю, который полностью сгорел. Ранения получили девушка и двое мужчин.
Медики оказали пострадавшим первую помощь в Шебекинской центральной районной больнице. Для дальнейшего обследования всех троих доставят в городскую больницу №2 Белгорода.
