ВСУ отправили инструкторов и членов заградотрядов для обороны Корчаковки
Представитель российских силовых структур заявил, что командование ВСУ направило в Корчаковку под Сумами тыловых инструкторов и членов заградотрядов. По его словам, Киев пытается удержать село даже за счет резервов из глубины обороны. Об этом пишет РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что на этот участок вывели наиболее подготовленных националистов из состава 71-й отдельной аэромобильной бригады. Источник добавил, что такие меры указывают на напряженную ситуацию вокруг населенного пункта. Корчаковка, по его оценке, остается важной точкой для обороны ВСУ на сумском направлении.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
