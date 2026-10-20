20 октября 2026, 10:05

Фото: Минобороны РФ

Российские войска продолжают системно подрывать военно-логистический потенциал Украины и расширять зону контроля на ключевых направлениях. Минувшей ночью удары беспилотников пришлись по складам и транспортным узлам в Хмельницкой, Волынской и Одесской областях, включая портовую инфраструктуру и сухогрузы с военными грузами. Одновременно авиация и ударные дроны уничтожили пункты управления БПЛА и артиллерию противника. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Ночная работа ПВО Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины Работа Су-34 по позициям ВСУ Ликвидация артиллерии и склада ВСУ Экипаж вертолёта поразил пункт управления БПЛА ВСУ Успехи группировки войск «Восток»



Ночная работа ПВО

Удары ВС РФ по тыловым объектам Украины

Работа Су-34 по позициям ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Ликвидация артиллерии и склада ВСУ

Экипаж вертолёта поразил пункт управления БПЛА ВСУ

Успехи группировки войск «Восток»