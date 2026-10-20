Разгром логистики ВСУ в Ковеле и Хмельницком, ликвидация артиллерии под Запорожьем и взятие Омельника: последние новости СВО на 20 октября
Российские войска продолжают системно подрывать военно-логистический потенциал Украины и расширять зону контроля на ключевых направлениях. Минувшей ночью удары беспилотников пришлись по складам и транспортным узлам в Хмельницкой, Волынской и Одесской областях, включая портовую инфраструктуру и сухогрузы с военными грузами. Одновременно авиация и ударные дроны уничтожили пункты управления БПЛА и артиллерию противника. Подробности — в материале «Радио 1».
Ночная работа ПВОМинувшей ночью расчёты противовоздушной обороны ВС РФ сбили 136 БПЛА самолётного типа. Средства перехвата сработали в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, а также над Московским регионом. Все цели ликвидированы штатными средствами поражения.
Удары ВС РФ по тыловым объектам УкраиныНочью российские военные продолжили выводить из строя украинские логистические и портовые объекты, а также суда, задействованные в интересах ВСУ. В Хмельницкой области поражён логистический центр «Гранд импорт», используемый для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ. В Волынской области удар пришёлся по транспортно-логистическому центру ООО «Виндор Транс Сервис» в Ковеле, задействованному для хранения и распределения грузов и имущества ВСУ.
В Одесской области, в порту Рени, были атакованы три сухогруза, которые разгружали грузы военного и двойного назначения для ВСУ. Также ликвидированы объекты портовой инфраструктуры, поддерживающие работу разгрузочно-погрузочных терминалов. Кроме того, на переходе морем в порт Одесса поражено морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военные грузы на Украину.
Работа Су-34 по позициям ВСУЛётчики Воздушно-космических сил на сверхзвуковом истребителе-бомбардировщике Су-34 применили авиационные боеприпасы с универсальным модулем планирования и коррекции по выявленным сосредоточениям армии Украины. Целями стали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и пункт управления БПЛА в зоне ответственности группировки «Запад». Разведчики подтвердили поражение объектов. Машина беспрепятственно возвратилась на свою авиабазу.
Ликвидация артиллерии и склада ВСУВоздушная разведка ВС РФ в Запорожской области выявила позиции вражеской артиллерии и склад боеприпасов, использовавшийся для снабжения огневых средств ВСУ. Расчёты ударных БПЛА группировки войск «Восток» незамедлительно нанесли удары по обнаруженным целям. В результате уничтожены несколько самоходных артиллерийских установок «Богдана», реактивная система БМ-21 «Град», а также склад артиллерийских боеприпасов.
В результате ударов произошло множество вторичных детонаций на складе с боеприпасами. Взрывы снарядов вызвали мощный пожар, что свидетельствовало о полном уничтожении запасов на этом объекте. Уничтожение артиллерийских систем и их боекомплекта существенно снизило способность противника вести огонь на этом направлении.
Экипаж вертолёта поразил пункт управления БПЛА ВСУМинувшим днем разведка ВС РФ передала лётчикам группировки «Запад» данные о месте сосредоточения живой силы и укрытии операторов БПЛА противника. Экипаж вертолета Ми-28НМ применил по указанным ориентирам лёгкую многоцелевую управляемую ракету. Согласно докладу разведчиков, цель полностью ликвидирована. По завершении задания экипаж вертолета возвратился на свою авиабазу.
Успехи группировки войск «Восток»Подразделения группировки войск «Восток» продолжили вклиниваться в оборонительные порядки противника и освободили Омельник в Запорожской области. Разгромлены живая сила и техника штурмовой, трёх десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах Коломийцев, Подгавриловки, Ивановки Днепропетровской области, Вольнянки и Жёлтой Кручи Запорожской области.
Войска ВС РФ вошли в Омельник с разных сторон. Одни группы отвлекли внимание врага, в то время как другие незаметно приблизились к его позициям и атаковали с флангов. В результате боевых действий штурмовые отряды освободили более 400 зданий. Противник потерял более роты личного состава, 14 бронемашин, 21 автомобиль и свыше 30 наземных роботов. Также были уничтожены 75 тяжелых гексакоптеров модели «Баба-Яга». Освобождение Омельника открыло новые возможности для расширения зоны контроля в Запорожской области.