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Грибник подорвался на мине в Брянской области — Ковальчук

Фото: istockphoto/RamonCast

В лесополосе вблизи села Стайки Навлинского района Брянской области в результате подрыва на минном устройстве пострадал местный житель. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.



По словам главы региона, 64-летний мужчина занимался сбором грибов. С многочисленными травмами его доставили в лечебное учреждение.

Ковальчук напомнил, что походы в лес в Брянской области потенциально опасны и могут закончиться трагически. Он призвал отказаться от выходов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, а также там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов.

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Никита Кротов

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