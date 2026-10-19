Грибник подорвался на мине в Брянской области — Ковальчук
В лесополосе вблизи села Стайки Навлинского района Брянской области в результате подрыва на минном устройстве пострадал местный житель. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По словам главы региона, 64-летний мужчина занимался сбором грибов. С многочисленными травмами его доставили в лечебное учреждение.
Ковальчук напомнил, что походы в лес в Брянской области потенциально опасны и могут закончиться трагически. Он призвал отказаться от выходов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, а также там, где действуют официальные ограничения на посещение лесов.
Ранее под Воронежем атака БПЛА ВСУ унесла жизнь ребенка. Мальчик умер в больнице.
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