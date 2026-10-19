В Киеве мобилизованный открыл стрельбу в ТЦК
В Киеве мобилизованный начал стрелять в военкомате, четверо пострадавших
В Печерском военкомате Киева произошла стрельба, в результате которой ранены четверо полицейских. Об этом сообщают украинские СМИ.
По данным обозревателей, инцидент произошел около 19:00 мск. Мужчина, доставленный в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), открыл огонь.
Раненым полицейским оказывается медицинская помощь. Официальные комментарии по факту происшествия на текущий момент отсутствуют.
Ранее в Харьковской области штатский расстрелял пятерых боевиков ВСУ. Стрелка взяли.
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