Разминирование территорий, залп по укрепрайону ВСУ и уничтожение сотен дронов над Россией: последние новости СВО на 10 июня
За последние сутки сразу на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции продолжилась интенсивная боевая работа российских подразделений. В центре внимания оказались действия операторов беспилотников, артиллеристов, танкистов и саперов, которые наносили удары по выявленным целям, уничтожали укрепления и расчищали освобожденные территории от взрывоопасных предметов. Подробности — в материале «Радио 1».
Охота на операторов дронов ВСУ
В Запорожской области разведывательный расчет БПЛА подразделения войск беспилотных систем в ходе воздушной разведки обнаружил станцию радиоэлектронной борьбы противника. После выявления цели к работе подключились экипажи танков Т-80БВМ, которые нанесли по объекту огневое поражение осколочно-фугасными снарядами, передаёт Минобороны РФ.
На этом операция не завершилась. Продолжая разведку, операторы беспилотников выявили в лесополосах пункты управления БПЛА противника. Разведчики скорректировали огонь танковых подразделений, что позволило поразить пункты управления и наведения дронов. Координация действий танкистов и расчетов беспилотной авиации осуществлялась с командного пункта при помощи средств связи отечественного производства.
В результате боевой работы были уничтожены станция РЭБ ВСУ, пункты управления БПЛА, а также находившиеся на позициях операторы.
Слаженная работа разведывательных и ударных БПЛА в зоне СВО
Еще одна операция в Запорожской области проводилась с участием разведывательного БПЛА «Князь Вещий Олег». В ходе воздушной разведки расчет обнаружил замаскированные опорные пункты и скопление живой силы противника. Беспилотник выполнил функции воздушного ретранслятора и наводчика, передав координаты целей операторам ударных дронов.
Старший оператор БПЛА с позывным «Амур» рассказал о возможностях комплекса:
«Борт самолетного типа, расчет находится на удалении 15–20 километров от линии боевого соприкосновения. После запуска дальность полета самого аппарата достигает 45 километров. На борт крепится ретранслятор, что позволяет запускать в связке с ним ударные FPV-дроны. Подключаясь к нашему борту, ударники получают значительно большую дальность поражения».
После получения координат к выполнению задачи приступили операторы ударных FPV-дронов. Военнослужащий с позывным «Хоккеист» объяснил особенности выбора боеприпасов:
«Разведка передает информацию о скоплении живой силы — мы отрабатываем. По зданиям и укрытиям работать проще, по движущейся технике сложнее. Под каждую цель подбираются соответствующие боеприпасы. По пунктам управления бьем осколочно-фугасными. Если есть открытые окна или пространства, залетаем термобарическим боеприпасом, чтобы за счет выжигания кислорода выкурить противника. Против техники с защитными экранами применяем заряды с эффектом ударного ядра».
Благодаря использованию воздушного ретранслятора FPV-дроны преодолели необходимую дистанцию и нанесли точные удары по целям. В результате опорные пункты были разрушены, а находившаяся внутри живая сила ВСУ ликвидирована.
Точный удар осколочно-фугасного боеприпаса «Краснополь»
Разведывательный расчет БПЛА «Орлан» подразделения войск беспилотных систем группировки «Восток» выявил оборудованные позиции и укрепленный опорный пункт противника, предназначенные для длительного удержания занимаемых рубежей.
Для поражения заглубленных укрытий был задействован расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С». Артиллеристы использовали высокоточный корректируемый осколочно-фугасный боеприпас «Краснополь». Получив координаты, расчет выдвинулся на закрытые огневые позиции и выполнил стрельбу.
На заключительном этапе полета снаряда операторы БПЛА «Орлан» осуществили лазерное наведение боеприпаса непосредственно на цель. Управление действиями артиллеристов и операторов беспилотников также обеспечивалось через средства связи отечественного производства.
По итогам удара блиндажи были разрушены, а находившаяся внутри живая сила ВСУ ликвидирована. Уничтожение долговременных укрытий снизило устойчивость обороны противника на этом участке.
Работа без права на ошибку: как идёт разминирование территорий
На освобожденных территориях ежедневную работу продолжают военнослужащие инженерных подразделений 92-го саперного полка группировки войск «Север». Их задача — очистка местности от неразорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов, оставшихся после действий ВСУ.
Основная цель саперов заключается в том, чтобы обеспечить безопасное возвращение мирных жителей к обычной жизни и сельскохозяйственным работам. По данным Минобороны РФ, местные жители регулярно обнаруживают опасные находки возле домов, хозяйственных объектов и в местах общего пользования. Речь идет как о неразорвавшихся боеприпасах и сбитых дронах-камикадзе, так и об оставленных схронах боевиков ВСУ.
В зависимости от уровня угрозы найденные предметы уничтожаются на месте либо вывозятся на специально оборудованные полигоны. После завершения работ специалисты проводят внутренний и внешний контроль качества, исключая вероятность пропуска опасных объектов.
Каждая обезвреженная мина становится еще одним шагом к возвращению мирной жизни. При этом саперы ежедневно рискуют собственной жизнью, выполняя работу, которая не оставляет права на ошибку.
Залп по укрепрайону ВСУ
На Краснолиманском направлении расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил район сосредоточения живой силы и техники подразделений ВСУ.
По разведывательным данным, поступавшим в режиме реального времени, были выявлены укрепленные позиции и легкобронированная техника противника. После получения информации расчет оперативно выдвинулся на огневую позицию, выполнил необходимые баллистические расчеты и осуществил наведение.
Мощный залп 220-миллиметровыми реактивными снарядами на дальность свыше 20 километров позволил полностью уничтожить назначенные цели. Это обеспечило благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений, которые впоследствии заняли указанные рубежи.
Результаты удара подтвердили разведывательные беспилотники, осуществлявшие объективный контроль. После выполнения задачи расчет покинул позицию, замаскировал боевую машину и укрылся в заранее подготовленном подземном укрытии.
Круглосуточное дежурство в небе
Расчеты ударных беспилотников войск беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» продолжают круглосуточное дежурство и поиск целей в зоне проведения специальной военной операции.
Во время воздушной разведки в Харьковской области были выявлены позиции, с которых осуществлялись запуски беспилотников и управление ими. После дополнительной разведки и уточнения местонахождения операторов противника был нанесен удар.
Расчеты ударных FPV-дронов уничтожили пункты управления БПЛА и живую силу подразделения ВСУ. В ходе выполнения задачи использовались средства связи отечественного производства, обеспечивающие устойчивое взаимодействие между расчетами и командованием.
Масштабная работа ПВО
По данным Минобороны России, в течение ночи в период с 20.00 мск 9 июня до 7.00 мск 10 июня дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
Ранее во вторник в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.