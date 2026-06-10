10 июня 2026, 08:55

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

За последние сутки сразу на нескольких направлениях в зоне проведения специальной военной операции продолжилась интенсивная боевая работа российских подразделений. В центре внимания оказались действия операторов беспилотников, артиллеристов, танкистов и саперов, которые наносили удары по выявленным целям, уничтожали укрепления и расчищали освобожденные территории от взрывоопасных предметов. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Охота на операторов дронов ВСУ Слаженная работа разведывательных и ударных БПЛА в зоне СВО Точный удар осколочно-фугасного боеприпаса «Краснополь» Работа без права на ошибку: как идёт разминирование территорий Залп по укрепрайону ВСУ Круглосуточное дежурство в небе Масштабная работа ПВО

Охота на операторов дронов ВСУ

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Слаженная работа разведывательных и ударных БПЛА в зоне СВО

«Борт самолетного типа, расчет находится на удалении 15–20 километров от линии боевого соприкосновения. После запуска дальность полета самого аппарата достигает 45 километров. На борт крепится ретранслятор, что позволяет запускать в связке с ним ударные FPV-дроны. Подключаясь к нашему борту, ударники получают значительно большую дальность поражения».

«Разведка передает информацию о скоплении живой силы — мы отрабатываем. По зданиям и укрытиям работать проще, по движущейся технике сложнее. Под каждую цель подбираются соответствующие боеприпасы. По пунктам управления бьем осколочно-фугасными. Если есть открытые окна или пространства, залетаем термобарическим боеприпасом, чтобы за счет выжигания кислорода выкурить противника. Против техники с защитными экранами применяем заряды с эффектом ударного ядра».

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Точный удар осколочно-фугасного боеприпаса «Краснополь»

Работа без права на ошибку: как идёт разминирование территорий

Фото: iStock/Neznam

Залп по укрепрайону ВСУ

Фото: iStock/3D_generator

Круглосуточное дежурство в небе

Масштабная работа ПВО