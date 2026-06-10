Система ПВО сработала в Московском регионе

10 июня 2026, 04:30

Собянин: силы ПВО уничтожили пять летевших на Москву беспилотников

Фото: istockphoto/Maksim Safaniuk

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать Москву беспилотниками. Атаку отражает система ПВО.





В ночь на 10 июня российские военные перехватили или уничтожили пять БПЛА, пытавшихся поразить цели на территории столицы. Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Три беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в последнем посте градоначальника.