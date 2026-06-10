Система ПВО сработала в Московском регионе
Собянин: силы ПВО уничтожили пять летевших на Москву беспилотников
Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать Москву беспилотниками. Атаку отражает система ПВО.
В ночь на 10 июня российские военные перехватили или уничтожили пять БПЛА, пытавшихся поразить цели на территории столицы. Об этом в Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Три беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в последнем посте градоначальника.Кроме того, этой ночью украинские вооруженные формирования пытались атаковать Ростовскую область. По словам главы регионы, из-за падения обломков сбитого дрона загорелась емкость с топливом.