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В Херсонской области пропал свет после атаки ВСУ

Сальдо: восемь округов Херсонской области обесточены из-за атаки ВСУ
Фото: istockphoto/Vadym Terelyuk

В результате атаки украинских беспилотников в Херсонской области начались перебои с подачей электроэнергии. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.



По его словам, свет пропал в восьми округах. Аварийные отключения электричества наблюдаются в Геническом, Новотроицком, Чаплинском, Каланчакском, Ивановском, Горностаевском, Каховском МО и Новокаховском ГО.

«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал Сальдо.
Кроме того, украинские вооруженные формирования пытались нанести ракетный удар по мосту из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение в районе места происшествия временно перекрыто, добавил губернатор.
Александр Огарёв

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