В Херсонской области пропал свет после атаки ВСУ
Сальдо: восемь округов Херсонской области обесточены из-за атаки ВСУ
В результате атаки украинских беспилотников в Херсонской области начались перебои с подачей электроэнергии. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.
По его словам, свет пропал в восьми округах. Аварийные отключения электричества наблюдаются в Геническом, Новотроицком, Чаплинском, Каланчакском, Ивановском, Горностаевском, Каховском МО и Новокаховском ГО.
«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал Сальдо.Кроме того, украинские вооруженные формирования пытались нанести ракетный удар по мосту из Геническа на Арабатскую стрелку. Движение в районе места происшествия временно перекрыто, добавил губернатор.