В Херсонской области пропал свет после атаки ВСУ

10 июня 2026, 06:44

Сальдо: восемь округов Херсонской области обесточены из-за атаки ВСУ

Фото: istockphoto/Vadym Terelyuk

В результате атаки украинских беспилотников в Херсонской области начались перебои с подачей электроэнергии. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Владимир Сальдо.





По его словам, свет пропал в восьми округах. Аварийные отключения электричества наблюдаются в Геническом, Новотроицком, Чаплинском, Каланчакском, Ивановском, Горностаевском, Каховском МО и Новокаховском ГО.



«Энергетики и аварийные службы уже работают на месте и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричество в наши дома», — написал Сальдо.