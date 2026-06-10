Жители Запорожской области остались без света после атаки ВСУ

10 июня 2026, 02:34

Балицкий сообщил об атаке ВСУ на энергообъекты Запорожской области

Фото: istockphoto/Daria Kulkova

Несколько энергетических объектов Запорожской области получили повреждения в результате атаки со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом в Телеграм-канале сообщил глава региона Евгений Балицкий.





Серия ударов привела к частичному отключению электроэнергии в ряде муниципалитетов. По словам губернатора, в настоящий момент специалисты оценивают степень полученных повреждений и сроки восстановления энергетической инфраструктуры.



«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе», — написал Балицкий.