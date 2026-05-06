Разрыв без права на примирение: как Мария Машкова отказалась от отца, раскритиковала СВО и потеряла всё, уехав в США
Когда-то Мария Машкова была «своей» для российского зрителя — востребованная актриса, дочь влиятельного Владимира Машкова, звезда популярных сериалов, таких как «Не родись красивой», «Лапси», «Перевод с немецкого». Но за несколько лет её жизнь изменилась до неузнаваемости: переезд в США, резкие политические заявления, отказ от отца и откровенные признания о конфликтах на фоне СВО. Сегодня её имя всё чаще звучит не в контексте ролей, а в заголовках о семейном разрыве и сложной эмигрантской реальности. Что стало точкой невозврата и какую цену Машкова заплатила за свой выбор — в материале «Радио 1».
Карьера, построенная на собственном имениМария выросла в актёрской семье: её мать — Елена Шевченко, отец — один из самых узнаваемых артистов страны. Несмотря на ранний развод родителей, она с детства была погружена в творческую среду.
Настоящую популярность Машковой принес сериал «Не родись красивой», где она сыграла Марию Тропинкину. После этого её перестали воспринимать исключительно как «дочь Машкова» — актриса доказала, что способна на самостоятельную карьеру.
Скандальный роман: любовь, начавшаяся с предательстваЛичная жизнь Машковой с самого начала сопровождалась резонансом. На съёмках она познакомилась с актёром Артёмом Семакиным, который ради неё ушёл из семьи, оставив жену — Анастасию Миляеву — и ребёнка.
Их роман развивался стремительно, но закончился предсказуемо: спустя несколько лет Семакин изменил уже самой Машковой. По её словам, именно в этот момент вмешался отец — он посоветовал дочери немедленно разорвать отношения, и она прислушалась. Этот эпизод долго воспринимался как пример сильной связи отца и дочери. Но позже именно он станет контрастом к их будущему конфликту.
Переезд за океан: новая жизнь в США и первые трудностиВторой брак с Александром Слободяником-младшим постепенно привёл Машкову в США. Супруг давно жил за границей, и со временем актриса всё чаще оставалась там.
У пары родились две дочери — Стефания и Александра. Девочки росли в двуязычной среде, а сама Машкова пыталась совмещать материнство с карьерой.
Однако после окончательного переезда в Лос-Анджелес реальность оказалась далека от ожиданий. Российский успех не имел значения, язык давался непросто, а роли были эпизодическими.
СВО и точка разрыва с отцомСобытия 2022 года стали переломными. Владимир Машков открыто поддержал СВО, посещал Донбасс и выступал с патриотическими заявлениями.
Мария заняла противоположную позицию — и конфликт быстро перешёл в открытую фазу. По её словам, отец требовал, чтобы она вернулась в Россию, «попросила прощения» и заняла сторону страны.
Со временем диалог полностью прекратился. Машкова заявила, что «отпустила» отца, но фактически признала: отношения разрушены.
Новое гражданство МашковойОдним из самых обсуждаемых шагов стало получение американского гражданства. Вместе с этим Машкова отказалась от отчества, фактически дистанцировавшись от отца даже на уровне имени.
Этот шаг вызвал бурную реакцию в обществе: для одних он стал символом личной свободы, для других — окончательным разрывом с семьёй и страной.
Сам Владимир Машков при этом избегает публичных комментариев о дочери, но жёстко высказывается о тех, кто предаёт Россию.
Жизнь в США: ожидание и реальностьЗа границей карьера Машковой развивается скромно. Несколько небольших ролей не принесли ей прежней популярности, а финансовые трудности стали постоянной темой её откровений.
Она признаётся, что жизнь в Лос-Анджелесе дорогая, а стабильности не хватает. В какой-то момент актриса даже рассматривала смену профессии. Дополнительное напряжение возникло и в семье: частые ссоры с мужем, по её словам, довели отношения до грани развода.
Жизнь детей Машковой и Слободяника в эмиграцииДочери Машковой — Стефания и Александра — растут уже в американской среде. Старшая увлекается музыкой, но задумывается об актёрской карьере, младшая также ищет себя.
Переезд дался им непросто: обеим понадобилась помощь специалистов, чтобы адаптироваться к новой жизни и принять тот факт, что возвращение в Россию в ближайшее время не планируется.
Есть ли шанс на примирение?Сегодня Мария Машкова открыто говорит: возвращаться в Россию она не собирается — по крайней мере, в обозримом будущем. Её заявления о возможном визите «только в глубокой старости» многие восприняли как окончательный разрыв с прошлым.
История отношений с отцом остаётся одной из самых болезненных тем. Когда-то он помог ей сделать сложный выбор в личной жизни — теперь же они оказались по разные стороны не только взглядов, но и миров.