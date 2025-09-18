18 сентября 2025, 16:09

Анна Нетребко (фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago)

Народная артистка России и оперная дива Анна Нетребко с начала специальной военной операции больше не приезжала в Россию. Сейчас она живёт и работает за рубежом, активно гастролируя и продолжая выступать на ведущих мировых сценах. 18 сентября 2025 года певице исполнилось 54 года. Она развелась с мужем, сделала громкие заявления о России и оказалась в федеральном розыске. Подробнее о том, как артистка живет сегодня, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография и начало карьеры Анны Нетребко Личная жизнь и развод с Юсифом Эйвазовым Почему Анна Нетребко отказалась от России Концертная деятельность и скандалы в Европе За что Анну Нетребко объявили в розыск в России

Биография и начало карьеры Анны Нетребко

«Музыка звучала постоянно, у родителей была прекрасная коллекция грампластинок и магнитофонных записей», — говорила она.

Анна Нетребко (фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago)



Личная жизнь и развод с Юсифом Эйвазовым

«После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго (сын Анны от первого брака)», — говорилось в заявлении.

Анна Нетребко (фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago)



Почему Анна Нетребко отказалась от России

категорически осудила СВО;

подчеркнула, что не имеет связей с российскими властями;

заявила, что лишь дважды встречалась с Владимиром Путиным;

отметила, что никогда не получала финансовой поддержки от правительства.

Концертная деятельность и скандалы в Европе

Анна Нетребко (фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago)



За что Анну Нетребко объявили в розыск в России