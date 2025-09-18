Развелась с мужем, отказалась от России и выступает для бизнесменов: Анне Нетребко 54 года. За что певицу объявили в федеральный розыск?
Народная артистка России и оперная дива Анна Нетребко с начала специальной военной операции больше не приезжала в Россию. Сейчас она живёт и работает за рубежом, активно гастролируя и продолжая выступать на ведущих мировых сценах. 18 сентября 2025 года певице исполнилось 54 года. Она развелась с мужем, сделала громкие заявления о России и оказалась в федеральном розыске. Подробнее о том, как артистка живет сегодня, расскажет «Радио 1».
Биография и начало карьеры Анны НетребкоАнна Юрьевна Нетребко родилась 18 сентября 1971 года в Краснодаре. Мать была инженером, а отец геологом. С ранних лет будущая оперная певица проявляла интерес к музыке. По её словам, она всегда хотела петь и танцевать, а в доме постоянно звучали пластинки и записи.
«Музыка звучала постоянно, у родителей была прекрасная коллекция грампластинок и магнитофонных записей», — говорила она.В школьные годы Анна стала солисткой хора «Кубанская пионерия» при Дворце пионеров Краснодарского края. В 1988 году Нетребко поступила в музыкальное училище Ленинграда, а спустя два года стала студенткой Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова. Уже в 1993 году она одержала победу на Всероссийском конкурсе вокалистов имени Глинки и была приглашена в Мариинский театр.
Дебют Нетребко на международной сцене состоялся в 1995 году — в Опере Сан-Франциско она исполнила партию Людмилы в «Руслане и Людмиле». В дальнейшем она выступала в «Свадьбе Фигаро», «Богеме», «Идоменее» и «Обручении в монастыре».
К началу 2000-х Нетребко стала одной из самых востребованных оперных певиц мира. Она выступала в Метрополитен-опера (Нью-Йорк), Ла Скала (Милан), Ковент-Гарден (Лондон), Парижской национальной опере, Венской и Баварской операх, а также на Зальцбургском фестивале. В 2003 году певица подписала эксклюзивный контракт с Deutsche Grammophon и выпустила первый альбом Opera Arias.
За карьеру она записала около 30 музыкальных дисков и DVD. В 2008 году сыграла главную роль в экранизации оперы «Богема» режиссёра Роберта Дорнхельма.
Личная жизнь и развод с Юсифом ЭйвазовымВ течение десяти лет Нетребко состояла в браке с азербайджанским тенором Юсифом Эйвазовым. Однако летом 2024 года пара объявила о разводе.
«После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго (сын Анны от первого брака)», — говорилось в заявлении.Причины развода обсуждались в СМИ. Среди версий называли разницу в возрасте (Анне было 53 года, Юсифу — 47), а также отсутствие общих детей. Эйвазов открыто признавался, что пара предпринимала попытки завести ребёнка, однако, как говорил Юсиф, они не совместимы на генетическом уровне.
Позже певец уточнил, что отношения постепенно исчерпали себя: супруги стали жить разными интересами и целями. Анна Нетребко же отказалась публично комментировать разрыв. По мнению музыкального продюсера Сергея Дворцова, певица уже могла найти нового возлюбленного, однако тщательно скрывает личную жизнь, сосредоточившись на карьере.
Почему Анна Нетребко отказалась от РоссииПосле начала СВО в феврале 2022 года артистка сначала избегала прямых заявлений. Однако вскоре на неё начали оказывать давление западные театры, требуя занять конкретную позицию. Весной 2022 года Метрополитен-опера и Баварская государственная опера расторгли контракты с Нетребко. Её агентство также прекратило сотрудничество. Под давлением обстоятельств певица выступила с официальным заявлением:
- категорически осудила СВО;
- подчеркнула, что не имеет связей с российскими властями;
- заявила, что лишь дважды встречалась с Владимиром Путиным;
- отметила, что никогда не получала финансовой поддержки от правительства.
Концертная деятельность и скандалы в ЕвропеНесмотря на официальное осуждение СВО, певица продолжала сталкиваться с протестами. Её концерты отменяли в Лихтенштейне, Штутгарте, Таллине и Праге. В 2024 году в Братиславе активисты устроили акцию протеста против её выступления.
Тем не менее Анна Нетребко продолжает гастролировать. По оценкам музыкальных продюсеров, за один концерт за рубежом она зарабатывает от 8 до 10 миллионов рублей. При этом, по словам Сергея Дворцова, певица может тайно давать концерты для российских бизнесменов.
За что Анну Нетребко объявили в розыск в РоссииВ мае 2025 года стало известно, что Анна Нетребко объявлена в розыск Федеральной службой судебных приставов РФ. Причина оказалась неожиданной: дело касается её элитной квартиры в Санкт-Петербурге. Коммунальные службы подозревают, что в апартаментах была проведена незаконная перепланировка. Для проверки необходимо попасть внутрь, но сделать это не удаётся более двух лет.
Суд обязал певицу впустить специалистов, однако доступа так и не предоставили. В результате ей начали начислять штрафы в размере 20 тысяч рублей ежемесячно. Впоследствии судебные приставы официально объявили артистку в розыск.
