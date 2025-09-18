«Крайне тяжело»: Буланова объяснила, почему никогда не подхватит звездную болезнь

18 сентября 2025, 15:04

ОСН: Певица Татьяна Буланова рассказала, что никогда не поймает звездную болезнь

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Певица Татьяна Буланова, хотя сейчас и входит в число самых известных артистов страны, не позволила себе «звёздной болезни».





Как пишет Общественная Служба Новостей, исполнительница отметила, что успех всегда временный. Всплеск внимания после хита не делает жизнь на вершине вечной. Буланова подчеркнула, что уже проходила путь от популярности до забвения и знает, как вести себя в такие периоды.





«...Большинство людей, которые стали жертвами звездной болезни, глубоко несчастны. Ведь потерю популярности они перенесут крайне тяжело», — сказала собеседница.