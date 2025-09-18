«Крайне тяжело»: Буланова объяснила, почему никогда не подхватит звездную болезнь
Певица Татьяна Буланова, хотя сейчас и входит в число самых известных артистов страны, не позволила себе «звёздной болезни».
Как пишет Общественная Служба Новостей, исполнительница отметила, что успех всегда временный. Всплеск внимания после хита не делает жизнь на вершине вечной. Буланова подчеркнула, что уже проходила путь от популярности до забвения и знает, как вести себя в такие периоды.
«...Большинство людей, которые стали жертвами звездной болезни, глубоко несчастны. Ведь потерю популярности они перенесут крайне тяжело», — сказала собеседница.
Артистка объяснила, что проявления «звёздной болезни» она воспринимает как признак внутренней пустоты, которую некоторые пытаются заполнить мнимой значимостью. Буланова призналась, что боялась столкнуться с этим, потому что потеря связи с реальностью была бы для неё разрушительной.
Кроме того, певица указала на роль окружения: порой люди льстят артистам из корыстных побуждений, подпитывая ложное чувство исключительности. В завершение она напомнила, что никакая слава не вечна, и со временем даже самые преданные поклонники могут забыть о звёздах.