17 сентября 2026, 10:01

Анна Нетребко (фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago)

Народная артистка России и оперная дива Анна Нетребко после начала специальной военной операции на Украине ни разу не посетила родную Россию. Сейчас она живёт и работает за рубежом, активно гастролируя и продолжая выступать на ведущих мировых сценах. 18 сентября певице исполняется 55 лет. Она развелась с мужем, сделала громкие заявления об РФ и оказалась в федеральном розыске. Подробнее о том, как артистка живет сегодня — в материале «Радио 1».





Содержание Биография и начало карьеры Анны Нетребко Личная жизнь и развод с Юсифом Эйвазовым Почему Анна Нетребко отказалась от России Концертная деятельность и скандалы в Европе За что Анну Нетребко объявили в розыск в России

Биография и начало карьеры Анны Нетребко

«Музыка звучала постоянно, у родителей была прекрасная коллекция грампластинок и магнитофонных записей», — говорила она.

Анна Нетребко (фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago)



Личная жизнь и развод с Юсифом Эйвазовым

«После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго (сын Анны от первого брака)», — говорилось в заявлении бывших супругов.

Анна Нетребко (фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago)



Почему Анна Нетребко отказалась от России

Концертная деятельность и скандалы в Европе

Анна Нетребко (фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago)

За что Анну Нетребко объявили в розыск в России