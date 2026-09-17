Рэпер Снуп Догг выступил на армянской свадьбе

17 сентября 2026, 01:28

Рэпер Снуп Догг дал концерт на армянской свадьбе в США

Снуп Догг (Фото: Instagram* / @snoopdogg)

Американский рэпер Снуп Дог выступил в роли ведущего на армянской свадьбе. Кадры с места событий появились в соцсетях.