Рэпер Снуп Догг выступил на армянской свадьбе
Американский рэпер Снуп Дог выступил в роли ведущего на армянской свадьбе. Кадры с места событий появились в соцсетях.
Всё произошло в Беверли‑Хиллз, а видео с выступления артиста быстро стали вирусными. На сцене Снуп Догг не только исполнял свои треки, но и активно танцевал. Особенным моментом вечера стало совместное выступление молодожёнов с рэпером. Размер гонорара, который артист получил за участие в торжестве, остаётся неизвестным.
Реакция пользователей в соцсетях оказалась неоднозначной. Часть комментаторов пришла в восторг и назвала свадьбу невероятно яркой и запоминающейся. В то же время другие пользователи сочли приглашение Снуп Догга на такое мероприятие не самым удачным решением.
За свою карьеру рэпер реализовал свыше 23 миллионов дисков со своими треками на территории США, а общий мировой тираж его записей превысил 35 миллионов копий. В копилке наград Снуп Догга — премии American Music Awards и «Эмми Прайм‑Тайм», также он 17 раз был номинирован на «Грэмми».
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